OAK Hill: Επενδύει €41 εκατ. στο κοινό σχήμα με την IDEAL Holdings και αυξάνει τη συμμετοχή της στο 25%

Η OΑΚ Hill άσκησε το δικαίωμά της, βάσει της Συμφωνίας Επένδυσης με την IDEAL, να προβεί σε πρόσθετη επένδυση στην ίδια κατηγορία μετοχών, αυξάνοντας τη συμμετοχή της στο Εταιρικό σχήμα με την εισηγμένη στο 25%, με πρόσθετη καταβολή €41 εκατ. σε μετρητά

Τα αντληθέντα κεφάλαια από την εν λόγω επένδυση θα ενισχύσουν περαιτέρω την ταμειακή θέση της IDEAL Holdings.

Το CV κατέχει σήμερα σχεδόν το σύνολο των επενδύσεων της IDEAL Holdings, οι οποίες περιλαμβάνουν: (i) attica Department Stores, (ii) Byte, Adacom, Bluestream («ICT») και (iii) Μπάρμπα Στάθης & Χαλβατζής.

Περαιτέρω, μέσω του CV, η OHA διατηρεί δικαίωμα συνεπένδυσης με την IDEAL Holdings, υπό μειοψηφική συμμετοχή, έως και επιπλέον €200 εκατ. εντός της επόμενης διετίας, υποστηρίζοντας τα σχέδια ανάπτυξης και στρατηγικής επέκτασης της Εταιρείας.

Διαβάστε επίσης

H Eurobank εξαγοράζει τη Eurolife Life από τη Fairfax για 813 εκατ. ευρώ

Ολοκληρώνεται το Qualco Executive Connect 2025 με συμμετοχή 21 χωρών και παρουσίαση νέων AIcloud λύσεων

ΙΝΤΡΑΛΟΤ: Ολοκληρώνει εξαγορά Bally’s International Interactive 2,7 δις ευρώ και εξοφλεί δάνειο 230 εκατ. δολαρίων