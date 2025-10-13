search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 12:05
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2025 10:23

OAK Hill: Επενδύει €41 εκατ. στο κοινό σχήμα με την IDEAL Holdings και αυξάνει τη συμμετοχή της στο 25%

13.10.2025 10:23
ideal-holdings

Η OΑΚ Hill άσκησε το δικαίωμά της, βάσει της Συμφωνίας Επένδυσης με την IDEAL, να προβεί σε πρόσθετη επένδυση στην ίδια κατηγορία μετοχών, αυξάνοντας τη συμμετοχή της στο Εταιρικό σχήμα με την εισηγμένη στο 25%, με πρόσθετη καταβολή €41 εκατ. σε μετρητά

Τα αντληθέντα κεφάλαια από την εν λόγω επένδυση θα ενισχύσουν περαιτέρω την ταμειακή θέση της IDEAL Holdings.

Το CV κατέχει σήμερα σχεδόν το σύνολο των επενδύσεων της IDEAL Holdings, οι οποίες περιλαμβάνουν: (i) attica Department Stores, (ii) Byte, Adacom, Bluestream («ICT») και (iii) Μπάρμπα Στάθης & Χαλβατζής.

Περαιτέρω, μέσω του CV, η OHA διατηρεί δικαίωμα συνεπένδυσης με την IDEAL Holdings, υπό μειοψηφική συμμετοχή, έως και επιπλέον €200 εκατ. εντός της επόμενης διετίας, υποστηρίζοντας τα σχέδια ανάπτυξης και στρατηγικής επέκτασης της Εταιρείας.

Διαβάστε επίσης

H Eurobank εξαγοράζει τη Eurolife Life από τη Fairfax για 813 εκατ. ευρώ

Ολοκληρώνεται το Qualco Executive Connect 2025 με συμμετοχή 21 χωρών και παρουσίαση νέων AIcloud λύσεων

ΙΝΤΡΑΛΟΤ: Ολοκληρώνει εξαγορά Bally’s International Interactive 2,7 δις ευρώ και εξοφλεί δάνειο 230 εκατ. δολαρίων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
anna-kiriakou-new
LIFESTYLE

Άννα Κυριακού: «Έφυγε ήρεμη κι ευτυχισμένη διότι εκπλήρωσε το πραγματικό της όνειρο» λέει ο γιος της (Video)

EUROVISION AUSTRIA
MEDIA

Στον «αέρα» η Eurovision 2026: Η Αυστρία απειλεί να μην διοργανώσει τον διαγωνισμό σε περίπτωση αποκλεισμού του Ισραήλ

macron_1310_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: «Η Γαλλία θα έχει ιδιαίτερο ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, στο πλευρό της Παλαιστινιακής Αρχής»

aselgeia
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 62χρονος συνελήφθη για ασέλγεια σε 7χρονο κορίτσι – Της έδωσε 5 ευρώ για να τη φωτογραφίσει χωρίς ρούχα

evroekloges_kalpi_1004_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκάλοπ GPO: Καθηλωμένη στο 25% η ΝΔ, δυνητική ψήφος στο 20,2% για Τσίπρα, στο 8,6% ο Σαμαράς, αντέχει το ΠΑΣΟΚ  

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

nikos_plakias040225
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς: Αν ακούσω στο δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος και πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα φύγω

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 12:04
anna-kiriakou-new
LIFESTYLE

Άννα Κυριακού: «Έφυγε ήρεμη κι ευτυχισμένη διότι εκπλήρωσε το πραγματικό της όνειρο» λέει ο γιος της (Video)

EUROVISION AUSTRIA
MEDIA

Στον «αέρα» η Eurovision 2026: Η Αυστρία απειλεί να μην διοργανώσει τον διαγωνισμό σε περίπτωση αποκλεισμού του Ισραήλ

macron_1310_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: «Η Γαλλία θα έχει ιδιαίτερο ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, στο πλευρό της Παλαιστινιακής Αρχής»

1 / 3