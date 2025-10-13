search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 09:41
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web

13.10.2025 08:35

Ολοκληρώνεται το Qualco Executive Connect 2025 με συμμετοχή 21 χωρών και παρουσίαση νέων AIcloud λύσεων

13.10.2025 08:35
Qualco Executive

Με τη συμμετοχή πελατών και συνεργατών από 21 χώρες, ολοκληρώθηκε το Qualco Executive Connect 2025, το ολοήμερο συνέδριο που ανέδειξε τις νέες στρατηγικές κατευθύνσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό του χρηματοπιστωτικού κλάδου, εστιάζοντας στην τεχνολογία AI και τις cloud υποδομές της Qualco για την κάλυψη των σύγχρονων και μελλοντικών αναγκών της αγοράς.

Το συνέδριο άνοιξε ο Group Deputy CEO, Σπύρος Ρέτζεκας, τονίζοντας τον ρόλο της εταιρείας στη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για τον κλάδο μέσω συνεργασιών, επενδύσεων στην καινοτομία και αξιοποίησης τεχνητής νοημοσύνης. Ο Senior Executive Director, Σπύρος Παπασπύρου, επισήμανε τη στρατηγική μετάβαση της Qualco από προμηθευτή λογισμικού σε στρατηγικό συνεργάτη, ενισχύοντας την ταχύτητα, τη συνεργασία και την πρόσβαση σε τεχνολογίες που δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το πρώτο μέρος επικεντρώθηκε στη φιλοσοφία AI-first και τις νέες cloud υποδομές των προϊόντων της Qualco, με έμφαση σε μετρήσιμα αποτελέσματα όπως αύξηση παραγωγικότητας, μείωση ρίσκου και ενίσχυση κανονιστικής συμμόρφωσης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις εμπειρίες συνεργασίας, με τον Jayaraman Lakshminarayanan της Emirates NBD να παρουσιάζει πλατφόρμα supply chain finance που ενίσχυσε την κερδοφορία, και τον Cesar Paiva της Cabot Financial France να επισημαίνει τη σημασία state-of-the-art πλατφορμών που συνδυάζουν AI, διαφάνεια και ευελιξία.

Στελέχη της Qualco παρουσίασαν τις στρατηγικές επενδύσεις και τις νέες υπηρεσίες. Η Chief Solutions Officer, Χρυσαυγή Σαλακά, αναφέρθηκε στην εξέλιξη λογισμικού και υπηρεσιών, ενώ ο Chief Commercial Officer, Terry Franklin, τόνισε τη χρήση AI για βελτίωση αποφάσεων και σχέσεων με πελάτες. Η Deputy COO, Παρασκευή Βέα, υπογράμμισε τη στρατηγική μετάβαση στο SaaS, μειώνοντας κόστος, ενισχύοντας ανθεκτικότητα και επιταχύνοντας καινοτομία.

Το δεύτερο μέρος του συνεδρίου περιλάμβανε δύο θεματικές ενότητες:

Credit & Receivables: Παρουσιάστηκαν agentless digital self-service πλατφόρμες που αξιοποιούν Gen AI για εξατομικευμένες και αυτοματοποιημένες εμπειρίες πελάτη, καθώς και εκσυγχρονισμός της σουίτας Qualco 360 με ενισχυμένες δυνατότητες αυτοματοποίησης, συμμόρφωσης και διαχείρισης δανείων.

Supply Chain Finance & Factoring: Παρουσιάστηκαν διεθνείς τάσεις, πλατφόρμες με ευρεία εφαρμογή και εργαλεία όπως το ProximaPlus που προσφέρουν 360° ορατότητα και AI-driven analytics για βελτίωση αξιολόγησης ρίσκου και κερδοφορίας.







