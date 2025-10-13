search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 09:41
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web

13.10.2025 08:25

ΙΝΤΡΑΛΟΤ: Ολοκληρώνει εξαγορά Bally’s International Interactive 2,7 δις ευρώ και εξοφλεί δάνειο 230 εκατ. δολαρίων

13.10.2025 08:25
intralot kiosk


Την πλήρη εξόφληση δανείου 230 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ και την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally’s International Interactive αξίας 2,7 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε η ΙΝΤΡΑΛΟΤ, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της και δημιουργώντας έναν νέο παγκόσμιο όμιλο τεχνολογίας και υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών.

Κύριο σώμα:

Η αποπληρωμή του δανείου, που είχε συνάψει η θυγατρική Intralot Inc. το 2022, πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2025 και περιλάμβανε κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, τερματίζοντας όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαχειριστής της σύμβασης ήταν η KeyBank National Association.

Παράλληλα, η ΙΝΤΡΑΛΟΤ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Bally’s International Interactive, συνδυάζοντας τις δραστηριότητες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών (iGaming) της Bally’s με τις λοταρίες της ΙΝΤΡΑΛΟΤ, δημιουργώντας έναν νέο διεθνή όμιλο. Το τίμημα περιλάμβανε 1,53 δισ. ευρώ σε μετρητά και 1,136 δισ. ευρώ σε μετοχές, με τη Bally’s να κατέχει πλέον περίπου το 58% του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΝΤΡΑΛΟΤ, καθιστώντας την πλειοψηφικό μέτοχο.

Η νέα κεφαλαιακή δομή περιλαμβάνει εξασφαλισμένες ομολογίες 900 εκατ. ευρώ με λήξη το 2031, εξασφαλισμένο δάνειο 400 εκατ. λιρών, τετραετές τοκοχρεολυτικό δάνειο 200 εκατ. ευρώ και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 429 εκατ. ευρώ, με ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Επιπλέον, η εταιρεία εξασφάλισε σύμβαση ανοικτής πίστωσης ύψους 160 εκατ. ευρώ, η οποία παραμένει αχρησιμοποίητη.

Μετά τη συναλλαγή, η ΙΝΤΡΑΛΟΤ καθίσταται παγκόσμιος ηγέτης στους τομείς λοταριών και iGaming, με παρουσία σε 40 χώρες, έσοδα 1,1 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα περιθώρια EBITDA άνω του 39% για την περίοδο έως 30 Ιουνίου 2025, αξιοποιώντας λειτουργικές συνέργειες και ψηφιακές πλατφόρμες όπως Vitruvian Data Platform, LotosX και PlayerX.

Η νέα δομή ενισχύει τη διεθνή θέση του ομίλου και δημιουργεί σταθερό υπόβαθρο για μακροπρόθεσμη επέκταση σε μια παγκόσμια αγορά που εκτιμάται να φτάσει τα 200 δισ. ευρώ έως το 2029, συνδυάζοντας διαφοροποιημένα προϊόντα και οικονομίες κλίμακας σε B2G, B2B και B2C υπηρεσίες.

