ΒΙΚΟΣ: Επενδύει 8,63 εκατ. ευρώ σε νέα γραμμή παραγωγής στα Ιωάννινα

Σε επένδυση της τάξης των 8,63 εκατ. ευρώ προχώρησε η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων, με την εγκατάσταση νέας υπερσύγχρονης, hyper speed γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο εμφιάλωσης του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η νέα γραμμή είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, ενσωματώνοντας όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας — από την εμφιάλωση έως την παλετοποίηση — ενώ χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (AI) διασφαλίζεται ο αυτόματος έλεγχος της παραγωγής σε πραγματικό χρόνο.

Η παραγωγική δυναμικότητα

Η νέα γραμμή αφορά την εμφιάλωση του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ στη συσκευασία του 1,5 λίτρου και διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα 60.000 φιαλών την ώρα, που αντιστοιχούν σε 100 παλέτες την ώρα και 167 εξάδες το λεπτό, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα.

Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου ΒΙΚΟΣ Plant αυξάνεται κατά 30,32%, φθάνοντας τις 257.900 φιάλες την ώρα. «Η λειτουργία της αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς επέτρεψε την απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες υψηλής ζήτησης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Όπως επίσης επισημαίνεται, η επένδυση υλοποιείται με τη δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πλάνο του ομίλου, «ενισχύοντας σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα και διασφαλίζοντας την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης στην αγορά, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και επιβεβαιώνει την προσήλωση στην ανάπτυξη της Ηπείρου».

Το επενδυτικό πλάνο

Υπενθυμίζεται ότι από το 2024, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, η εταιρεία υλοποιεί φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 62,8 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Ο όμιλος, σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2024, αναμένει για το 2025 περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 5%-7%, μέσα από στοχευμένες ενέργειες για την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων.

Ο ενοποιημένος καθαρός κύκλος εργασιών το 2024 ανήλθε σε 131.777.123 ευρώ, έναντι 118.022.403 ευρώ το 2023, με τα αποτελέσματα προ φόρων να διαμορφώνονται σε 18.500.007 ευρώ έναντι 12.782.602 ευρώ την προηγούμενη χρήση.

