ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 11:46
BUSINESS

16.10.2025 11:12

Γαλαξίας: Εξαγορά της αλυσίδας «Παπαγεωργίου» στα Γιάννενα

16.10.2025 11:12
galaxias supermarket

Στην εξαγορά της αλυσίδας «ΒΑΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. SUPER MARKET», η οποία διαθέτει έξι καταστήματα στην πόλη των Ιωαννίνων προχώρησε η «ΓΑΛΑΞΙΑΣ».

Πρόκειται για μια ισχυρή τοπική αλυσίδα σούπερ μάρκετ με εδραιωμένη πελατεία και παρουσία στο κέντρο της πόλης με ιδιόκτητα καταστήματα που θα εκμισθώσει στην ΠΕΝΤΕ ΑΕ.

Η ΠΕΝΤΕ Α.Ε.-ΓΑΛΑΞΙΑΣ, από την ίδρυσή της επενδύει αργά, σταθερά και πάντα με αυτοχρηματοδότηση, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της.

Η συμφωνία αυτή, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με αποτέλεσμα η ΠΕΝΤΕ ΑΕ – ΓΑΛΑΞΙΑΣ, να αποκτήσει το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ήπειρο, τοποθετημένο σε καίρια σημεία της πόλης με σημαντικές επενδύσεις στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Η εξαγορά αυτή δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας για την περιοχή και μία νέα εμπειρία εξυπηρέτησης των καταναλωτών της, ενώ παράλληλα ενισχύει τη στρατηγική της για βιώσιμη ανάπτυξη και επενδύσεις στον τομέα του λιανικού εμπορίου.

Η ΠΕΝΤΕ Α.Ε. – ΓΑΛΑΞΙΑΣ δεσμεύεται να διασφαλίσει τη συνέχεια και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τα καταστήματα «ΒΑΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. SUPER MARKET», ενώ οι εργαζόμενοι της τελευταίας θα συνεχίσουν να είναι σημαντικοί συνεργάτες στην επιτυχή υλοποίηση αυτής της στρατηγικής.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 11:45
