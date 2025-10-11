Η Γαλαξίας επενδύει με αυτοχρηματοδότηση σε υπερσύγχρονο Κέντρο Logistics 45.000 τ.μ. στον Ασπρόπυργο

Σε μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, η Πέντε Α.Ε. – Γαλαξίας προχωρά, με πλήρη αυτοχρηματοδότηση, στην ανάπτυξη ενός νέου υπερσύγχρονου Κέντρου Logistics στον Ασπρόπυργο Αττικής, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργική αποδοτικότητα.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε την αγορά οικοπέδου συνολικής έκτασης 112.500 τετραγωνικών μέτρων, με πρόσοψη 210 μέτρων επί της Αττικής Οδού, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία σύγχρονου κέντρου αποθήκευσης και διανομής που θα υποστηρίξει τη μελλοντική επέκταση του δικτύου της.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο νέο ακίνητο θα αναπτυχθούν 45.000 τετραγωνικά μέτρα στεγασμένων χώρων, με στόχο τη βελτίωση και αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας του ομίλου. Η επένδυση στοχεύει στη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των καταστημάτων, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση αποθεμάτων και στη στήριξη της ανάπτυξης νέων σημείων πώλησης, συμπεριλαμβανομένων μικρότερων καταστημάτων γειτονιάς.

Παράλληλα, το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στη χρήση πράσινων τεχνολογιών. Το νέο κέντρο θα διαθέτει σύγχρονες ενεργειακές υποδομές, μεταξύ των οποίων συστήματα ηλιακής ενέργειας μεγάλης ισχύος, ενώ προβλέπεται η εφαρμογή τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης απορριμμάτων.

Το Κέντρο Logistics θα περιλαμβάνει:

Αποθηκευτικούς χώρους υψηλών προδιαγραφών, προσαρμοσμένους στις ανάγκες των διαφορετικών κατηγοριών προϊόντων,

Προηγμένα συστήματα αυτοματοποίησης και διαχείρισης αποθεμάτων (WMS), για τη μείωση λαθών και τον βέλτιστο προγραμματισμό παραδόσεων,

Εξειδικευμένες υποδομές ψύξης και συντήρησης για ευπαθή προϊόντα, με αυστηρά ενεργειακά πρότυπα,

Περιοχές φόρτωσης και εκφόρτωσης σχεδιασμένες για ταχεία και ασφαλή διακίνηση προϊόντων.

Με το νέο αυτό έργο, η Πέντε Α.Ε.-Γαλαξίας επιδιώκει να δημιουργήσει έναν στρατηγικό κόμβο διανομής που θα εξυπηρετεί τόσο το υπάρχον δίκτυο καταστημάτων όσο και τις μελλοντικές επεκτάσεις της, μειώνοντας ταυτόχρονα το λειτουργικό κόστος και το ενεργειακό αποτύπωμα.

Η επένδυση αυτή, που υλοποιείται χωρίς δανειακή επιβάρυνση, υπογραμμίζει τη χρηματοοικονομική ισχύ και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική δέσμευση του ομίλου στην ανάπτυξη υποδομών αιχμής, σε μια περίοδο όπου η αποτελεσματικότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας.

Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη θέση του Γαλαξία στον εγχώριο κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου, επιτρέποντας ταχύτερη προσαρμογή στις νέες καταναλωτικές τάσεις και στη συνεχή ψηφιοποίηση των λειτουργιών της αγοράς.

Με την επένδυση αυτή, η Πέντε Α.Ε. – Γαλαξίας καθιστά σαφές ότι συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία, στην πράσινη ανάπτυξη και στην ποιοτική εξυπηρέτηση του καταναλωτή, παραμένοντας πιστή στο μοντέλο επιχειρηματικής ανάπτυξης με σταθερή ιδιοχρηματοδότηση και χαμηλό δανεισμό.

Διαβάστε επίσης

Κατασκευές: Τι σημαίνει για τον κλάδο η ανάληψη πτυχίου 7ης Τάξης από την ΕΚΤΕΡ

Groupama Ασφαλιστική: Γυρνάει σε κερδοφορία το 2026 – «Τρέχει» με ανάπτυξη 6% το 2025

Φυσικό αέριο: Έκρηξη ζήτησης και ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ελλάδα το 2025