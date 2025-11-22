PREMIA: Ισχυρή ανάπτυξη στο εννεάμηνο του 2025 με αύξηση εσόδων 73% και επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 629,7 εκατ. ευρώ

Σημαντική ενίσχυση των μεγεθών της καταγράφει η PREMIA Properties στο εννεάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας άνοδο 73% στα έσοδα, αύξηση 65% στη λειτουργική κερδοφορία και αξία επενδύσεων που αγγίζει τα 629,7 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, επεκτείνοντας παράλληλα το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ο Όμιλος διαχειρίζεται πλέον 70 ακίνητα συνολικής επιφάνειας 531 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, με τη συνολική αξία επενδύσεων να εμφανίζει αύξηση 26% σε σχέση με το τέλος του 2024.

Η μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος διαμορφώθηκε σε 7,2%, ενώ η μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων (WAULT) ανήλθε σε 9,7 έτη.

Κατά το εννεάμηνο, η PREMIA προχώρησε σε σειρά εξαγορών, όπως το οινοποιείο Σεμέλη με τους αμπελώνες του, ακίνητο γραφείων στη Θεσσαλονίκη μισθωμένο στην Κτηματολόγιο Α.Ε., σχολικό συγκρότημα στην Αρτέμιδα, καθώς και εμπορικά ακίνητα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, απέκτησε δύο κτίρια για μετατροπή σε φοιτητικές εστίες σε Λάρισα και Ξάνθη, ενώ στο τέταρτο τρίμηνο ολοκληρώθηκαν νέες αγορές σε Αθήνα (Καισαριανή), Βόλο και Ρόδο.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρώτη διεθνής επένδυση της εταιρείας, με την εξαγορά ξενοδοχειακής μονάδας στις Κανάριες Νήσους, καθώς και η ενίσχυση της παρουσίας της στον ξενοδοχειακό τομέα μέσω της απόκτησης δύο μονάδων στην Κω.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις πέντε ακινήτων, αποφέροντας κέρδος 1,1 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή χρηματοοικονομική βάση

Η καθαρή θέση του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 262 εκατ. ευρώ, ο καθαρός δανεισμός σε 353 εκατ. ευρώ και το συνολικό ενεργητικό στα 669 εκατ. ευρώ.

Η κεφαλαιακή διάρθρωση ενισχύθηκε περαιτέρω με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 40 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Τα ενοποιημένα έσοδα αυξήθηκαν κατά 73%, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 65% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 27%, υποστηριζόμενα από την ισχυρή λειτουργική επίδοση.

Κεντρικός στόχος έως το τέλος του 2025 είναι η ολοκλήρωση συναλλαγών που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στο πλαίσιο του επιχειρηματικού πλάνου.

Η PREMIA συνεχίζει να εστιάζει σε ακίνητα εισοδήματος και, επιλεκτικά, σε έργα αναπτύξεων (redevelopments), επιδιώκοντας υψηλότερες αποδόσεις και υπεραξίες.

Η στρατηγική ανάπτυξης επικεντρώνεται στους τομείς των ξενοδοχείων και της φοιτητικής κατοικίας, οι οποίοι παρουσιάζουν ισχυρή δυναμική.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία δίνει προτεραιότητα στη συνετή διαχείριση των δανειακών υποχρεώσεων και στη χρηματοδότησή της με ανταγωνιστικούς όρους, αξιοποιώντας και εργαλεία όπως οι χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα για το 2025 εκτιμάται σε περίπου 180 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν ήδη υλοποιηθεί περί τα 120 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, η Διοίκηση εκτιμά ότι τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του 2025 θα ανέλθουν περίπου στα 35 εκατ. ευρώ, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (Adjusted EBITDA) θα κινηθεί έως τα 23 εκατ. ευρώ, με προοπτική να υπερβεί τις αρχικές προβλέψεις.

