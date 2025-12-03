search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 17:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.12.2025 14:54

Νέος αυτοκινητόδρομος Πατρών-Πύργου: Αύριο στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χλμ

03.12.2025 14:54
EGKAINIAPATRONPYRGOU

Αύριο τίθεται σε κυκλοφορία στο σύνολό του ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος με τα εγκαίνια των 10χλμ του έργου από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Δήμα και την Ολυμπία Οδό.

Η πλήρης λειτουργία του οδικού άξονα μειώνει σημαντικά τον χρόνο και αυξάνει την ασφάλεια των μετακινήσεων προς κορυφαίους προορισμούς, όπως η Αρχαία Ολυμπία, τα παράλια της Ηλείας και τα λιμάνια που συνδέουν τη χώρα με την Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι στις 31 Ιουλίου παραδόθηκαν στην κυκλοφορία τα πρώτα 65 χλμ., στο τμήμα Πύργος – Αλισσός, εξασφαλίζοντας σημαντική βελτίωση στις συνθήκες οδικής ασφάλειας και στη συνολική λειτουργικότητα του δικτύου.

Το έργο αφορά την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, συνολικού μήκους 74,8 χιλιομέτρων. Περιλαμβάνει διαπλάτυνση με ανακατασκευή της υφιστάμενης Νέας Εθνικής Οδού στα πρώτα 13 χλμ., καθώς και νέα χάραξη για τα επόμενα 61,5 χλμ. Ο νέος άξονας είναι υψηλών προδιαγραφών, με σχεδιαστική ταχύτητα 120 χλμ. ανά ώρα, διαχωρισμένο οδόστρωμα, ελεγχόμενη πρόσβαση καθ’ όλο το μήκος του και 9 ανισόπεδους κόμβους και ημικόμβους για ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

Ανά κατεύθυνση προβλέπονται δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μ. και λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ), οι οποίες διαχωρίζονται από μεσαίο στηθαίο ασφαλείας από σκυρόδεμα, προσφέροντας υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

Με αφορμή την παράδοση στην κυκλοφορία των τελευταίων 10 χλμ. του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε:

“Η παράδοση του τελευταίου αυτού τμήματος αποτελεί απόρροια εντατικής και καλά συντονισμένης προσπάθειας της πολιτικής ηγεσίας και των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του παραχωρησιούχου και των εκατοντάδων εργαζόμενων που μόχθησαν για την κατασκευή του έργου. Σε μια περιοχή με αυξημένες τεχνικές απαιτήσεις, καθώς το τμήμα κατασκευάστηκε με διαπλάτυνση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού η πρόοδος των τελευταίων μηνών υπήρξε θεαματική”.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων ο 16χρονος που συνελήφθη με κλεμμένη μοτοσικλέτα

Στο πλευρό των αγροτών η ΟΛΜΕ: «Είμαστε μαζί σας – Στέλνουμε μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης»

Κυπαρισσία: «Περίεργη» αρπαγή 47χρονου έξω από το σπίτι του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
RUTTE
ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΤΟ: Ανταποδίδει ο Ρούτε την επιθετική ρητορική Πούτιν – «Έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται»

PANOS_KAMMENOS_NEW_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκνευρισμός Καμμένου με Πορτοσάλτε: «Έχω αποσυρθεί αλλά μετά την επίθεση του το ξανασκέφτηκα»

taxi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία των ταξί: Νέα 24ωρη την Πέμπτη στην Αττική

hatzidakis-kimberly
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετ α τετ Χατζηδάκη-Γκιλφόιλ: «Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού και διεθνούς κόμβου»

SD
ΕΛΛΑΔΑ

Τριπλή διεθνής διάκριση για την καμπάνια «Μάθε να το κάνεις σωστά» της Περιφέρειας Αττικής στα PR Awards της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

fidan
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φιντάν θέλει να ηγηθεί αμυντικά της Ευρώπης η Τουρκία: «Να κάνουμε δικό μας κέντρο βάρους» - Πιθανό τετ α τετ με Γεραπετρίτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 17:40
RUTTE
ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΤΟ: Ανταποδίδει ο Ρούτε την επιθετική ρητορική Πούτιν – «Έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται»

PANOS_KAMMENOS_NEW_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκνευρισμός Καμμένου με Πορτοσάλτε: «Έχω αποσυρθεί αλλά μετά την επίθεση του το ξανασκέφτηκα»

taxi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία των ταξί: Νέα 24ωρη την Πέμπτη στην Αττική

1 / 3