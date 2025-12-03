Εφιάλτης για δύο ηλικιωμένους στην Αρκαδία: Τους ξυλοκόπησαν άγρια για να τους ληστέψουν – Στα χέρια των Αρχών οι δράστες

Στιγμές τρόμου βίωσαν δύο ηλικιωμένα αδέλφια στην Αρκαδία, όταν δύο ληστές εισέβαλαν στο σπίτι τους και τους ξυλοκόπησαν άγρια, προκειμένου να τους ληστέψουν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αρχικά οι ληστές, μπαίνοντας στο σπίτι, ήρθαν αντιμέτωποι με την 82χρονη ιδιοκτήτριά του, την οποία χτύπησαν με πρωτοφανή αγριότητα, με γροθιές στο πρόσωπο και στο σώμα, πριν την ρίξουν στο πάτωμα.

Οι δύο δράστες ζητούσαν από την ανήμπορη γυναίκα να τους αποκαλύψει που είχε κρυμμένα χρήματα, και κατάφεραν τελικά να εντοπίσουν εντός της οικίας της 82χρονης 5.000 ευρώ και κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας.

Απείλησαν τα θύματά τους ότι θα τους σκοτώσουν

Ωστόσο, πριν οι ληστές διαφύγουν, στο σπίτι της 82χρονης έφτασε και ο 74χρονος αδελφός της, που πήγε να την επισκεφθεί. Οι δράστες τον ακινητοποίησαν και τον έριξαν βίαια κάτω, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι του, να αιμορραγήσει και να χάσει προσωρινά τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια άρπαξαν από την τσέπη του παντελονιού του 1.500 ευρώ και το κινητό του τηλέφωνο.

Πριν φύγουν από τη μονοκατοικία της 82χρονης, όπου παρέμειναν επί μία ώρα, οι θρασύτατοι δράστες απείλησαν τα θύματα πως θα επιστρέψουν να τα σκοτώσουν, αν ενημερώσουν την αστυνομία.

Οι ηλικιωμένοι, από φόβο, δεν προχώρησαν σε καταγγελία, ούτε ενημέρωσαν τα συγγενικά τους πρόσωπα για τον εφιάλτη που βίωσαν. Ωστόσο, δύο ημέρες αργότερα, η ανιψιά της 82χρονης ενημέρωσε την αστυνομία για πιθανή ληστεία σε βάρος της θείας της, καθώς ήταν χτυπημένη στο πρόσωπο και το σπίτι αναστατωμένο.

Όταν οι δυνάμεις της αστυνομίας πήγαν στο σπίτι της ηλικιωμένης τη βρήκαν τρομοκρατημένη και τραυματισμένη, με τη γυναίκα να μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Τρίπολης, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο ισχίο, το οποίο είχε υποστεί κάταγμα.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Τρίπολης, ταυτοποίησαν τους ληστές, 22 και 48 ετών, και τους πέρασαν χειροπέδες.

