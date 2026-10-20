Συλλαλητήρια και απεργίες «παραλύουν» την Αθήνα την Τετάρτη – Τι ισχύει για τα ΜΜΜ

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Συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας προγραμματίζονται για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, με εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές και δημοσίους υπαλλήλους να βγαίνουν στους δρόμους και να διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, περισσότερες προσλήψεις, αναβάθμιση της δημόσιας Παιδείας και Υγείας, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Κεντρικό σημείο συνάντησης θα είναι τα Προπύλαια, όπου έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σωματείων, μαθητικών και φοιτητικών συλλόγων, καθώς και εργαζομένων του δημόσιου τομέα.

Οι εκπαιδευτικοί θέτουν στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους τις ελλείψεις στα σχολεία, τα κενά σε διδακτικό προσωπικό, τις χαμηλές αμοιβές και την κατάσταση των σχολικών κτιρίων. Ζητούν περισσότερες προσλήψεις και αυξημένη χρηματοδότηση για τη δημόσια εκπαίδευση.

Στην κινητοποίηση αναμένεται να συμμετάσχουν και μαθητές και φοιτητές, οι οποίοι διαμαρτύρονται, μεταξύ άλλων, για το αυξημένο κόστος σπουδών και διαβίωσης, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην εξεύρεση προσιτής φοιτητικής στέγης.

Ποιοι συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ η ΑΔΕΔΥ έχει ανακοινώσει στάση εργασίας για τους εργαζομένους στο Δημόσιο από τις 11:00 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στις συγκεντρώσεις.

Παράλληλα, η ΟΛΜΕ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00, καλώντας τις τοπικές ενώσεις καθηγητών (ΕΛΜΕ) να προχωρήσουν και σε συμπληρωματικές στάσεις εργασίας από τις 08:00 έως τις 11:00.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία ενδέχεται να προκαλέσει αλλαγές στη λειτουργία των σχολείων. Ωστόσο, δεν συνεπάγεται ότι όλες οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές, καθώς η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από το ποιοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ στην Αθήνα

Χωρίς προγραμματισμένες απεργίες ή στάσεις εργασίας αναμένεται να κινηθούν την Τετάρτη τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία. Έτσι, οι μετακινήσεις προς τα σημεία των συγκεντρώσεων προβλέπεται να πραγματοποιηθούν με τα τακτικά δρομολόγια, εκτός εάν υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.

Ειδικότερα:

Μετρό (γραμμές 2 και 3) : Αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά, βάσει του προγραμματισμένου ωραρίου.

: Αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά, βάσει του προγραμματισμένου ωραρίου. Ηλεκτρικός (γραμμή 1 – ΗΣΑΠ) : Δεν έχει ανακοινωθεί απεργία ή στάση εργασίας.

: Δεν έχει ανακοινωθεί απεργία ή στάση εργασίας. Τραμ : Προβλέπεται κανονική λειτουργία, με ενδεχόμενο έκτακτων ρυθμίσεων εφόσον χρειαστεί.

: Προβλέπεται κανονική λειτουργία, με ενδεχόμενο έκτακτων ρυθμίσεων εφόσον χρειαστεί. Λεωφορεία : Αναμένεται να εκτελέσουν κανονικά τα δρομολόγιά τους, ωστόσο στο κέντρο ενδέχεται να σημειωθούν καθυστερήσεις ή προσωρινές αλλαγές διαδρομών λόγω των συγκεντρώσεων.

: Αναμένεται να εκτελέσουν κανονικά τα δρομολόγιά τους, ωστόσο στο κέντρο ενδέχεται να σημειωθούν καθυστερήσεις ή προσωρινές αλλαγές διαδρομών λόγω των συγκεντρώσεων. Τρόλεϊ: Δεν έχει ανακοινωθεί στάση εργασίας, αλλά η κυκλοφορία τους ενδέχεται να επηρεαστεί από τυχόν αποκλεισμούς δρόμων.

Θεσσαλονίκη: Κλειστοί από τις 09:00 πέντε σταθμοί του μετρό

Διαφορετικά δεδομένα θα ισχύσουν στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία πέντε σταθμών, έπειτα από εντολή των αστυνομικών Αρχών, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία Thema.

Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 09:00 το πρωί και θα αφορά τους σταθμούς «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας, οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση για επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών.

Η εταιρεία αναμένεται να εκδώσει νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού σχετικά με την επαναλειτουργία των σταθμών.

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