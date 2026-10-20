Σίφνος: Ψαράς εντόπισε σορό άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βαθύ

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Σορός άνδρα εντοπίστηκε από αλιέα στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βαθύ στη Σίφνο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η σορός περισυνελέγη από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Σίφνου.

Στη συνέχεια, παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Σίφνου.

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