Υπόθεση Marfin: Η ώρα της απολογίας για δύο από τους τρεις κατηγορούμενους

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθούν σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, δύο από τους τρεις κατηγορουμένους για την υπόθεση της Μαρφίν, μετά τη συμπληρωματική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους για τρομοκρατία.

Πρόκειται για την 46χρονη κατηγορουμένη, η οποία εκδόθηκε στην Ελλάδα από το Μπράιτον της Αγγλίας, και έναν από τους δύο 42χρονους συγκατηγορουμένους της. Ο δεύτερος 42χρονος έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Οι τρεις κατηγορούμενοι βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι και καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο αφορά ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος των 24 εργαζομένων που βρίσκονταν στο υποκατάστημα της Marfin την ημέρα της επίθεσης.

Διαβάστε επίσης:

Σχεδόν ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα με θερμότερες αέριες μάζες, νοτιάδες, αφρικανική σκόνη και τοπικές λασποβροχές

Γιάννης Παπαγεωργίου: «Η σημερινή κινητοποίηση είναι η απάντηση των συνταξιούχων και της κοινωνίας στην κυβερνητική κοροϊδία»

Κιλκίς: Επίδομα 1.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο παιδί θα δίνει ο δήμος από το 2027