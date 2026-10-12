Υπόθεση Marfin: Συμπληρωματική ποινική δίωξη στους 3 κατηγορούμενους για τρομοκρατία και απόπειρα ανθρωποκτονίας 24 ατόμων

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Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Marfin, καθώς ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη, μετά από αίτημα της ανακρίτριας η οποία χειρίζεται την υπόθεση.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα του 187Α του Ποινικού Κώδικα που αφορά σε ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων, εργαζομένων στην τράπεζα.

Mέχρι τώρα οι τρεις κατηγορούμενοι ήταν αντιμέτωποι με την κακουργηματικού τύπου κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

Για το λόγο αυτό, οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση στην τράπεζα της Marfin, οι δύο άνδρες 42 ετών και η 46χρονη κάτοικος του Μπράιτον της Βρετανίας, καλούνται την Τρίτη (13/10/2026) σε συμπληρωματική απολογία, ενώπιον της ανακρίτριας.

Υπενθυμίζεται ότι και οι τρεις, μετά τις απολογίες του, στα μέσα Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου αντίστοιχα, είναι προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου, Ναυπλίου και Κορυδαλλού αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ένας εκ των δύο 42χρονων ανδρών φέρεται να είναι αυτός που έσπασε τη τζαμαρία του υποκαταστήματος επί της οδού Σταδίου, ενώ οι άλλοι δύο να είχαν συμμετοχή στην οργάνωση και υλοποίηση της τρομοκρατικής ενέργειας.

Αλληλέγγυοι, μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου έχουν απευθύνει κάλεσμα συμπαράστασης στους τρεις κατηγορουμένους, την Τρίτη στις 10.00 στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

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