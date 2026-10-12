Θεσσαλονίκη: Έγινε η νεκροψία της 20χρονης που πέθανε μετά από χρήση MDMA, αναμένονται οι τοξικολογικές – Αποφασισμένη να διερευνήσει τα πάντα η οικογένεια της

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Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων αναμένεται να «φωτίσουν» πλήρως τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο την 20χρονη από τη Θεσσαλονίκη που τα ξημερώματα της 10ης Οκτωβρίου έκανε μαζί με φίλο της χρήση ψυχότροπης ναρκωτικών ουσίας και συγκεκριμένα MDMA.

Σήμερα το πρωί διενεργήθηκε νεκροψία- νεκροτομή στην Ιατροδικαστική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρουσία του ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων που η οικογένεια της 20χρονης όρισε ως τεχνικό σύμβουλο της. Οι ιατροδικαστές έστειλαν τα δείγματα στο Εργαστήριο Τοξικολογίας της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ και τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα.

Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή κοπέλα βρισκόταν σε κλαμπ στην ανατολική Θεσσαλονίκη μαζί με ένα 20χρονο φίλο της ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία αγόρασε από άλλο άγνωστο άτομο το MDMA το οποίο και έκαναν χρήση. Κάποια στιγμή η 20χρονη έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου και κατέληξε.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 20χρονο εναντίον του οποίου ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση. Εκτός από την παραπάνω κατηγορία, ο 20χρονος διώκεται επιπλέον για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών, σε βαθμό πλημμελήματος. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση. Παράλληλα, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Η κατηγορία αυτή στρέφεται κατά του προσώπου, από το οποίο έγινε η προμήθεια της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας.

Ο πατέρας της νεαρής, Κώστας Αδάμ, δήλωσε ότι η οικογένεια θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βρεθούν οι υπεύθυνοι και να διαλευκανθούν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η κοπέλα, προκειμένου να μη βρεθούν άλλοι γονείς στην ίδια θέση. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του ότι πριν από τρία χρόνια είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο με τον ίδιο νεαρό.

Την αποφασιστικότητα της οικογένειας να αναζητήσει απαντήσεις για κάθε πτυχή της υπόθεσης εξέφρασε και ο δικηγόρος της, Αντώνης Κουδρόγλου. «Μια νέα κοπέλα χάθηκε πάλι από χρήση επικίνδυνων ναρκωτικών ουσιών υπό εξαιρετικά ύποπτες συνθήκες», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η οικογένεια είναι αποφασισμένη να διερευνήσει τα πάντα, προκειμένου να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι ενδεχομένως φέρουν ποινικές ευθύνες.

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