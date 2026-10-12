Θεσσαλονίκη: Ζήτησε να του… πληρώσουν τον προφυλακτήρα ο μεθυσμένος οδηγός που «εισέβαλε» στο ουζερί! Αναβλήθηκε η δίκη του

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Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, “εισέβαλε” με το αυτοκίνητό του σε ουζερί στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή κι αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του. Ο 45χρονος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1.10 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 45χρονος κατέληξε στο εσωτερικό της ταβέρνας, παρασύροντας τραπέζια και θαμώνες. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο τραυματίες έλαβαν εξιτήριο, ενώ ένας άνδρας παραμένει για νοσηλεία, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival ο οδηγός προσπάθησε να κάνει όπισθεν και να φύγει με τους αυτόπτες μάρτυρες να τον σταματούν. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, βγαίνοντας από το αυτοκίνητό του και χωρίς να ζητήσει καν συγγνώμη, παραπονέθηκε για… τον προφυλακτήρα του.

«Πω ρε πάει ο προφυλακτήρας μου», φέρεται να είπε ο δράστης ενώ σύμφωνα με μαρτυρία στον ΣΚΑΪ ο 45χρονος ζήτησε μάλιστα να του τον… πληρώσουν!

Καθοριστικό ρόλο στην ανακοπή της πορείας του οχήματος φέρεται να έπαιξαν οι ζαρντινιέρες που βρίσκονταν περιμετρικά του καταστήματος, σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων.

Ο 45χρονος, υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλ, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα αλκοόλ στον οργανισμό του υπερέβαιναν το επιτρεπόμενο όριο. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο διαδοχικές μετρήσεις με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα έδειξαν 0,77 και 0,74 mg/l.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ σε ό,τι αφορά τους τρεις τραυματίες, ένας άνδρας βγήκε από το νοσοκομείο και οι γιατροί του έχουν συστήσει ακινησία. Μία γυναίκα τραυματίστηκε στα πλευρά και στο κεφάλι ενώ άλλος ένας άνθρωπος νοσηλεύεται ακόμη και είναι με οξυγόνο, καθώς φαίνεται να είναι ο πιο βαριά τραυματίας από το περιστατικό.

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