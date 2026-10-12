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12.10.2026 13:05

Μενίδι: Σε αντιφάσεις ο 62χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του – Παραμένει ο κύριος ύποπτος

12.10.2026 13:05
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Ο 62χρονος γιός της φέρεται ως ο κυριότερος ύποπτος για τη δολοφονία μιας 89χρονης γυναίκας στο Μενίδι.

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Δευτέρας, στο σπίτι όπου μένει με τον γιο της. meni

Ο θάνατός της φαίνεται πως ήταν μαρτυρικός… Σε όλο το σώμα της και ειδικά στο πρόσωπό της εντοπίστηκαν σημάδια. Μώλωπες έφερε και ο λαιμός της, ενισχύοντας τις πρώτες εκτιμήσεις πως πέθανε από ασφυξία.

Ως ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο 62χρονος γιος της, ο οποίος είναι πρόσωπο γνωστό στις Αρχές, μιας και στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υποθέσεις ναρκωτικών.

Τη νεκρή γυναίκα εντόπισε 69χρονος συγγενής της – ανιψιός της – ο οποίος διαμένει σε γειτονικό σπίτι.

Προηγουμένως άκουσε έντονους καβγάδες και την ηλικιωμένη να καλεί σε βοήθεια. Όπως είπε στους αστυνομικούς, μόλις μπήκε στο σπίτι την είδε να κείτεται στο πάτωμα. 

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο γιος της ηλικιωμένης γυναίκας κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Μάλιστα είχε χάσει τον αδελφό του πριν από λίγα χρόνια, επίσης από ναρκωτικά

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της άτυχης γυναίκας αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Νεκροτομείο Αθηνών.

Ο γιος της κατέθεσε πως δύο άνδρες εισέβαλαν στο σπίτι τους και αφού ακινητοποίησαν τον ίδιο, στη συνέχεια επιτέθηκαν στην μητέρα του.

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Ωστόσο, κατά τον έλεγχο της μοιραίας μονοκατοικίας, δεν βρέθηκε ούτε ένα ίχνος παραβίασης.

Οι ισχυρισμοί του φέρεται να μην έπεισαν τους αστυνομικούς, καθώς κατά την κατάθεσή του φέρεται να υπέπεσε σε αρκετές αντιφάσεις.

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