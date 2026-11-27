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Η Άννα Βίσση σταμάτησε να ακολουθεί στο instagram τη νυν σύντροφο του Νίκου Καρβέλα, Έλενα Φερεντίνου.

Η Έλενα Φερεντίνου έχει αποκτήσει έναν γιο με τον Νίκο Καρβέλα. Πρόκειται για το τρίτο παιδί του μουσικοσυνθέτη.

Η ίδια εξέφρασε δημόσια τη στήριξη της στο νέο άλμπουμ του συντρόφου της, γράφοντας «Μόνο εσύ ξέρεις να μιλάς τόσο αληθινά μέσα από τα τραγούδια σου. Θα είμαι για πάντα το Φλωρινιωτάκι σου, το Ελενάκι σου».

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