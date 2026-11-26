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Ένα … άλμπουμ φωτογραφιών από τις όμορφες στιγμές που πέρασε με την οικογένειά της ανέβασε στα social media η Ζιζέλ Μπούντχεν, με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Η Βραζιλιάνα καλλονή μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από την παραλία με το μικρότερο παιδί της, το οποίο απέκτησε τον Φεβρουάριο του 2025 με τον Χοακίμ Βαλέντε, τον σύντροφό της.

Από το φωτογραφικό κολάζ δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα μεγαλύτερα παιδιά που έχει αποκτήσει από τον προηγούμενο γάμο της, καθώς και εικόνες από τοπία τα οποία την κάνουν να αισθάνεται ευγνώμων.

Στη λεζάντα της ανάρτησης η Ζιζέλ Μπούντχεν έγραψε : «Η ποσότητα καλοσύνης που βιώνουμε στη ζωή εξαρτάται από την ικανότητά μας να την παρατηρούμε. Η ευγνωμοσύνη είναι μεταδοτική και όσο περισσότερο μπορούμε να εκτιμούμε την ομορφιά γύρω μας, τόσο περισσότερη χαρά φέρνουμε στη δική μας ζωή, αλλά και στις ζωές των άλλων. Μακάρι να βρίσκουμε πάντα κάτι για το οποίο να είμαστε ευγνώμονες, όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε μέρα. Χαρούμενη Ημέρα των Ευχαριστιών! Σας στέλνω πολλή αγάπη».

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