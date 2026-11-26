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Με το νέο album, «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια», επιστρέφει ο Νίκος Καρβέλας στη δισκογραφική σκηνή. Η νέα αυτή δουλειά, κυκλοφορεί από την NK Music, θυγατρική της Panik Entertainment Group, περιλαμβάνοντας 14 ολοκαίνουρια τραγούδια, που συνθέτουν ένα έργο πλούσιο τόσο σε προσωπικές αναφορές όσο και κοινωνικοπολιτικές αιχμές.

Μάλιστα, ο τίτλος του album, «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια», παραπέμπει στις ρίζες του συνθέτη και στην περιοχή των Ταμπουρίων του Πειραιά όπου γεννήθηκε, προσδίδοντας έναν έντονα αυτοβιογραφικό χαρακτήρα στη νέα δισκογραφική του πρόταση, καθώς συνδέει τη μουσική του με τον τόπο καταγωγής και τις παιδικές του μνήμες.

Η ανακοίνωση της κυκλοφορίας έγινε μέσω του επίσημου λογαριασμού της δισκογραφικής εταιρείας στο Instagram, συνοδευόμενη από μια φωτογραφία του καλλιτέχνη.

Την πρώτη γεύση του εν λόγω album είχε δώσει το single «Καλημέρα», το οποίο κυκλοφόρησε στις 10 Νοεμβρίου, προετοιμάζοντας το κοινό για τη νέα μουσική πρόταση του Νίκου Καρβέλα.

Το «Φίδι» και… η Άννα Βίσση

Ένα από τα τραγούδια του δίσκου που έχει, ήδη, ξεχωρίσει είναι το «Φίδι». Ένα κομμάτι με ρεμπέτικο ήχο, το οποίο ερμηνεύει ο ίδιος ο Νίκος Καρβέλας και του οποίου οι στίχοι παραπέμπουν -σύμφωνα με κάποιους- στην Άννα Βίσση και την έντονη δημόσια αντιπαράθεση που έφερε τη ρήξη ανάμεσά τους.

«Ο Νίκος Καρβέλας ηχογράφησε τα νέα του τραγούδια, που είναι ρεμπέτικα. Μας κάνουν εντύπωση το τραγούδι “Φίδι” και το τραγούδι “Προδοσία” που αν τα διαβάσεις, το μυαλό όλων, χωρίς να λέει το όνομα, είναι να τα έχει γράψει για την Άννα Βίσση», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του, σχολιάζοντας τον νέο δίσκο του Νίκου Καρβέλα.

«Δεν το λέει, αλλά το μυαλό όλων μας πάει… Εδώ μιλάει για έναν άνθρωπο που τον κουβάλαγε αυτός στις πλάτες του όταν έπεφτε, λέει ότι δεν ήξερα τόσα χρόνια ότι ήσουν φίδι και ότι τρελάθηκες με τα λούσα, τα σαλόνια και τα λεφτά… Δηλαδή, τι; Να γράψει φίδι και σε παρένθεση Άννα Βίσση; Είναι στίχοι ενός πολύ πληγωμένου και τσαντισμένου ανθρώπου, αν οι στίχοι αυτοί πάνε στην Άννα Βίσση. Είναι βιωματικός ο δίσκος, λέει ότι το φίδι με πρόδωσε, ότι πήγε στα λούσα, τι δεν καταλαβαίνετε;» πρόσθεσε ο παρουσιαστής, ενώ πολλά είναι και τα σχόλια στο διαδίκτυο που εκτιμούν ότι οι στίχοι αποτελούν αναφορές στην Άννα Βίσση.

Από το «Μην μου πάθεις τίποτα» στο «Φίδι»

Σημειώνεται ότι η δημόσια αντιπαράθεση του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση ξέσπασε μετά τη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ, στις 26 Σεπτεμβρίου 2026, με αφορμή οικονομικές διαφωνίες και ζητήματα που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του συνθέτη.

Έκτοτε, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν δημόσιες αιχμές, με τον Καρβέλα να αμφισβητεί πτυχές της συμφωνίας για τη συναυλία και τη Βίσση, μέσω του δικηγόρου της, να υποστηρίζει ότι έχει δικαίωμα να ερμηνεύει τις επιτυχίες που έχει συνδέσει με τη φωνή της.

Μπορείτε να ακούσετε το άλμπουμ «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια» στις streaming υπηρεσίες ΕΔΩ

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