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Με μέλη της οικογένειάς της πέρασε την Ημέρα των Ευχαριστιών έπειτα από χρόνια συγκρούσεων η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η οποία -σύμφωνα με το Page Six- ταξίδεψε στη Λουιζιάνα, όπου βρέθηκε με τους γιους της, Σον Πρέστον και Τζέιντεν Τζέιμς, την αδερφή της, Τζέιμι Λιν Σπίαρς, τον σύζυγό της, Τζέιμι Γουάτσον και τις ανιψιές της, Μάντι και Άιβι.

«Όλοι περνούν πολύ όμορφα μέχρι στιγμής» ανέφερε πηγή, με το TMZ να μεταδίδει πρώτο την είδηση ότι η Σπίαρς συναντήθηκε ξανά με τους γονείς της, Τζέιμι και Λιν Σπίαρς.

Britney Spears reuniting with estranged family for Thanksgiving following surprise apology after years of feuding https://t.co/cMWOJd1Ao5 https://t.co/U8FyF2ICr6 — Page Six (@PageSix) November 26, 2026

Η οικογενειακή επανασύνδεση ήρθε μετά την ανάρτηση που έκανε η 44χρονη ποπ σταρ το περασμένο Σαββατοκύριακο, την οποία στη συνέχεια διέγραψε. Σε αυτήν εξέφραζε την επιθυμία της να βρίσκεται κοντά στους δικούς της ανθρώπους, ενώ είχε ζητήσει συγγνώμη για την αναφορά σε παλαιότερες διαφωνίες.

«Είμαι τόσο ευλογημένη που έχω μια τόσο όμορφη οικογένεια. Λυπάμαι πολύ που έφερα ξανά στην επιφάνεια παλιά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι το έκανα επειδή συνειδητοποίησα πως έπρεπε να προστατεύσω την καρδιά μου. Έτσι αγαπώ και όταν αγαπώ κάποιον, τον αγαπώ πραγματικά. Το πείσμα μου είναι παιδαριώδες και ντροπιαστικό» ανέφερε στην ανάρτηση, εξηγώντας ότι δεν είχε συζητήσει ποτέ από κοντά μαζί τους όσα την απασχολούσαν, τονίζοντας ότι της είχαν λείψει πολύ.

Σημειώνεται ότι η σχέση της Σπίαρς με την οικογένειά της έχει περάσει από πολλές διακυμάνσεις, με την ίδια να έχει αναφερθεί κατά διαστήματα δημόσια στις εντάσεις που έχουν υπάρξει μεταξύ τους.

Στις αρχές Νοεμβρίου, είχε εξαπολύσει επίθεση μέσω Instagram κατά της αδερφής της, Τζέιμι Λιν, αλλά και του πρώην συζύγου της, Κέβιν Φέντερλαϊν, κατηγορώντας τότε την αδελφή της ότι δεν την άφηνε να κρατήσει στην αγκαλιά της την οκτάχρονη κόρη της, Άιβι κατά τις επισκέψεις της στη Λουιζιάνα την περίοδο της πανδημίας.

«Η Τζέιμι Λιν δεν με άφησε ούτε μία φορά να κρατήσω την Άιβι, όταν την επισκεπτόμουν στη Λουιζιάνα, κατά τη διάρκεια του κορονοϊου, σε ταξίδια δύο εβδομάδων» είχε γράψει, ενώ σε άλλη ανάρτηση είχε υποστηρίξει ότι η οικογένειά της την έκανε να αισθάνεται σαν σκλάβα. Είχε προσθέσει, δε, ότι θα έβρισκε μια νέα οικογένεια.

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