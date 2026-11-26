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Το Θεσσαλικό Θέατρο και το Θέατρο «Μεταξουργείο» ενώνουν τις δυνάμεις τους και ανεβάζουν στην κεντρική σκηνή το βραβευμένο με Πούλιτζερ αριστούργημα του νομπελίστα Ευγένιου Ο’Νηλ, σε απόδοση Νίκου Γκάτσου.

Ένα από τα κορυφαία ψυχολογικά δράματα του 20ού αιώνα, πάντα επίκαιρο, γιατί βάζει στο επίκεντρο την οικογένεια. Τέσσερα πρόσωπα, ο πατέρας, η μητέρα και τα δύο παιδιά, παλεύουν να μένουν ενωμένα μέσα σε βίαιες συγκρούσεις. Είναι θύματα και θύτες, κατήγοροι και κατηγορούμενοι εναλλάξ. Δεν μπορούν να ζήσουν χωριστά, γιατί τους δένει η ζωντανή μνήμη και το πανταχού παρόν παρελθόν. Άρνηση, υποψία, ενοχή, απομόνωση και μνησικακία βασανίζουν τους ήρωες. Σε πόσες οικογένειες σήμερα η «χημική» εξάρτηση ενός μέλους δεν γίνεται Γολγοθάς για όλους;

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Επίσημη πρεμιέρα Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026

Για 20 μόνο παραστάσεις

Η Άννα Βαγενά μιλάει για την παράσταση:



«Είμαι πολύ χαρούμενη και συγκινημένη, γιατί τα δύο θέατρα της ζωής μου ενώνονται σε αυτή την παράσταση. Το “Ταξίδι” είναι ένα έργο σκληρό, αλλά συγχρόνως βαθιά τρυφερό και ρομαντικό. Ο Ο’Νηλ έχει πει ότι το έγραψε με το αίμα της ψυχής του. Με τον ίδιο τρόπο το αντιμετώπισα κι εγώ ως σκηνοθέτης. Δουλέψαμε σκληρά επί τρεις μήνες και το “Ταξίδι” μας τώρα φτάνει στον προορισμό του, που είστε εσείς, το κοινό μας. Η παράστασή μας δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Είναι προϊόν συναισθηματικής νοημοσύνης και μόνον. Την αφιερώνω στη μεγάλη μας ηθοποιό Κατίνα Παξινού, που πρωτοερμήνευσε τον ρόλο της μάνας στην Ελλάδα. Ευχαριστώ την παρούσα Δημοτική Αρχή της Λάρισας, που αναγνώρισε έμπρακτα τη συμβολή μου στη δημιουργία του «Θεσσαλικού Θεάτρου»

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφέας: Ευγένιος Ο’Νηλ · Απόδοση: Νίκος Γκάτσος

Σκηνοθεσία – σκηνογραφία – μουσική επιμέλεια: Άννα Βαγενά

Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Θεοχάρη

Κοστούμια: Μαριάννα Γκουρμπαλή – Σωτηρίου

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Επεξεργασία ήχου: Θέμος Ρίζος

Trailer: Στέφανος Κοσμίδης/ΟΡΚΕΣ

Φωτογραφίες: Θανάσης Καρατζάς

Graphic Designer: Μάριος Μητράς

Γραφιστική επιμέλεια: Ναυσικά Σιωροπούλου

Οργάνωση παραγωγής: Τζίνα Παπαδοπούλου – Ειρήνη Γκότση

Προβολή και επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου – We Will

Στο πιάνο ακούγεται η Μαρίνα Καραγιάννη



Ερμηνεύουν οι: Βασίλης Κούκουρας, Άννα Βαγενά, Χρήστος Κορδελάς, Πάρις Σκαρτσολιάς και Μαρία Γιαννιώτη.

Πληροφορίες παράστασης

Πού: Θέατρο «Κώστας Τσιάνος»

Πρεμιέρα: Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026, 21:00

Διάρκεια: 120 λεπτά

Ημέρες και ώρες (20 παραστάσεις)

Δεκέμβριος: Δευτ. 21, Τρ. 22, Τετ. 23, Δευτ. 28, Τρ. 29, Τετ. 30 στις 21:00 · Σάβ. 26 στις 19:00 Κυρ. 27 στις 21:00

Δευτ. 21, Τρ. 22, Τετ. 23, Δευτ. 28, Τρ. 29, Τετ. 30 στις 21:00 · Σάβ. 26 στις Κυρ. 27 στις Ιανουάριος: Κυρ. 3, Πέμ. 7, Παρ. 8, Σάβ. 9, Τετ. 13, Παρ. 15, Σάβ. 16 στις 21:00 · Σάβ. 2, Τετ. 6, Κυρ. 10, Πέμ. 14, Κυρ. 17 στις 19:00

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 18€ · Προπώληση 15€ · Μειωμένο 12€ (ΑμεΑ, άνεργοι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άνω των 65, μαθητικό, φοιτητικό)

Προπώληση: more . com

Αγορά εισιτηρίων: Γραφεία Θεσσαλικού Θεάτρου, 2ος όροφος Μύλου του Παππά (Τετ.–Παρ. 10:00–14:00, εκτός αργιών και Σ/Κ)

Καταστήματα PUBLIC

Ταμείο του θεάτρου, τις ημέρες και ώρες των παραστάσεων

Πληροφορίες: Τετ.–Παρ. 10:00–14:00, τηλ. 2410533417, 6980493082

*Η παράσταση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.