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Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας αύριο από τα βορειοδυτικά της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους εντάσεως 9 μποφόρ, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Αναλυτικά:

«Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός την Παρασκευή (27/11/2026) και από τα βορειοδυτικά της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πιο συγκεκριμένα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. την Παρασκευή στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

β. Το Σάββατο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και από το βράδυ σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν.Πιερίας) και την ανατολική Θεσσαλία.

Με τα τελευταία στοιχεία:

Την Κυριακή ισχυρές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Βαθμιαία ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο,τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 24 ώρες.

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη».

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