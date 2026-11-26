Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την ώρα που πληθαίνουν οι καταγγελίες από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν σε πολλά σχολεία της Αττικής, ενώ παράλληλα συνεχίζονται τα προβλήματα εξαιτίας της έλλειψης διδακτικού προσωπικού, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη εμφανίστηκε χθες στο υπουργικό συμβούλιο να υποστηρίζει ότι δέχεται επιθέσεις από δύο δημοσιογραφικά συγκροτήματα, το «Πρώτο Θέμα» και την «Καθημερινή».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σοφία Ζαχαράκη, στην παρέμβασή της, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει δώσει χρήματα μέσω του υπουργείου Εσωτερικών και της Κτιριακής Υπηρεσίας (ΚΤΥΠ) και τρέχει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαινίσεων σχολικών κτιρίων των τελευταίων δεκαετιών.

Παράλληλα, ωστόσο, αναγνώρισε ότι υπάρχουν προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τα μεγάλα κενά εκπαιδευτικών που εμφανίζονται στα σχολεία –σύμφωνα με την «Καθημερινή», λείπουν περίπου 12.000 εκπαιδευτικοί–, η υπουργός ανέφερε ότι τα κενά που μπορεί να προκύπτουν δεν αφορούν τόσο φιλολόγους, μαθηματικούς κ.λπ., αλλά νοσηλευτές, ψυχολόγους και παράλληλη στήριξη.

Η στήριξη Μητσοτάκη και οι παρεμβάσεις των υπουργών

Το θέμα, το οποίο δεν υπήρχε στην ημερήσια διάταξη, μπήκε προς συζήτηση από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος εμφανίστηκε να στηρίζει τη Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας για «άδικη στοχοποίηση» του υπουργείου Παιδείας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε, μάλιστα, από τους υπουργούς του να στηρίξουν δημόσια το έργο του υπουργείου Παιδείας.

Στην τοποθέτησή της, πάντως, η υπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στις κινήσεις που έχει κάνει το υπουργείο και επισήμανε ότι το τελευταίο διάστημα δέχεται βολές από μερίδα του Τύπου, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συζήτηση παρενέβη ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος εμφανίζεται να υποστήριξε ότι το θέμα δεν είναι προσωπικό, αλλά αφορά όλη την κυβέρνηση και ως τέτοιο πρέπει να ιδωθεί, με την κ. Ζαχαράκη να επιμένει στην άποψή της.

Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος πήρε αμέσως μετά τον λόγο και σημείωσε ότι το θέμα των σχολικών κτιρίων είναι σοβαρό και γι’ αυτό εξετάζονται κατά προτεραιότητα τα αιτήματα που υποβάλλονται από τους δήμους στο υπουργείο για την ένταξη σχολικών κτιρίων στο πρόγραμμα ανακαινίσεων «Μαριέττα Γιαννάκου». Ωστόσο, ο υπουργός αναγνώρισε ότι το ποσό δεν καλύπτει το σύνολο των αναγκών.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας έδωσε στοιχεία για σχολεία που ανακαινίστηκαν με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» ή δημιουργούνται εκ του μηδενός μέσω ΣΔΙΤ, αλλά και για έργα που δρομολογούνται στο πλαίσιο προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των ασφαλιστικών εταιρειών της χώρας και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για τις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel.

Σε κάθε περίπτωση το σημαντικό είναι τώρα εάν τα δύο φιλοκυβερνητικά μέσα θα επιμείνουν στην κριτική προς την κυρία Ζαχαράκη μετά την πρωθυπουργική στήριξη που έλαβε η υπουργός Παιδείας ή θα συνεχίσουν τις δυσάρεστες για την κυβέρνηση καταγραφές των προβλημάτων στα σχολεία, επιλέγοντας όμως έτσι να βάλουν στο κάδρο και τον κ. Μητσοτάκη.

Με την κίνησή του πάντως να καλύψει την υπουργό του ο πρωθυπουργός, έδειξε πως δεν πρόκειται να «θυσιάσει» συνεργάτες και μέλη του κυβερνητικού σχήματος, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι ίσως κλονιστούν οι σχέσεις με ισχυρά εκδοτικά συγκροτήματα που γενικά ενστερνίζονται την προσπάθεια της ΝΔ να κατευθύνει τη χώρα, όπου και όπως την κατευθύνει.

Διαβάστε επίσης:

«Βολές» Δραγασάκη κατά ΣΥΡΙΖΑ για την Εξεταστική – «Αθλιότητα αυτό που γίνεται» λέει για το ενδεχόμενο να κληθεί ο Τσίπρας ως μάρτυρας

Η 29χρονη Αφροδίτη Χατζηαναστασιάδη ορκίζεται βουλεύτρια Ανατολικής Αττικής

Ατζέντα 2030: Πέντε αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις, τι προβλέπει το νομοσχέδιο Δένδια