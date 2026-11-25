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Πρόστιμα συνολικού ύψους σχεδόν 600 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλαν σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία στους τρεις μεγαλύτερους παρασκευαστές αρωμάτων παγκοσμίως, τους ελβετικούς ομίλους Firmenich και Givaudan και την αμερικανική IFF, για τη συγκρότηση ενός «διεθνούς καρτέλ αρωμάτων», το οποίο τους επέτρεπε να επιβάλλουν υψηλότερες τιμές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόστιμα συνολικού ύψους 471,9 εκατ. ευρώ, ενώ η βρετανική Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) επέβαλε κυρώσεις ύψους 85 εκατ. στερλινών (101 εκατ. ευρώ), μετά την ολοκλήρωση δύο ερευνών που διεξήχθησαν σε στενή συνεργασία.

Σύμφωνα με τις δύο αρχές, οι τρεις όμιλοι αντάλλασσαν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες και συντόνιζαν ορισμένες αποφάσεις σχετικά με την τιμολόγηση, κυρίως στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με τον βρετανικό κολοσσό προϊόντων υγιεινής Unilever.

Οι συγκεκριμένες πρακτικές ενδέχεται να είχαν αντίκτυπο στις τελικές τιμές των προϊόντων που αγοράζουν οι καταναλωτές.

Η παράνομη συνεννόηση διήρκεσε από τον Μάρτιο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2023, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως αρμόδια αρχή για την προστασία του ανταγωνισμού στην ΕΕ, πραγματοποίησε επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Πώς κατανέμονται τα πρόστιμα

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μεγαλύτερο πρόστιμο επιβλήθηκε στον ελβετικό όμιλο Givaudan και ανέρχεται σε περίπου 252,4 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν η επίσης ελβετική Firmenich με 137,7 εκατ. ευρώ και η αμερικανική International Flavors and Fragrances (IFF) με 81,9 εκατ. ευρώ.

Στη Βρετανία, η Givaudan καλείται να καταβάλει περίπου 40 εκατ. στερλίνες (48 εκατ. ευρώ), η IFF 24,6 εκατ. στερλίνες (29 εκατ. ευρώ) και η Firmenich 20,6 εκατ. στερλίνες (25 εκατ. ευρώ).

«Σαφής προειδοποίηση» – Οι επιπτώσεις στους καταναλωτές

«Επί χρόνια, οι τρεις όμιλοι αντάλλασσαν πληροφορίες για τις τιμές τους, τα κόστη τους και άλλα ευαίσθητα εμπορικά δεδομένα. Η πρακτική αυτή προφανώς έβλαψε τους πελάτες τους, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτά τα αρώματα για να παρασκευάζουν προϊόντα καθημερινής χρήσης όπως καλλυντικά, απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού, προκαλώντας αύξηση του κόστους τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για τον Ανταγωνισμό, Τερέζα Ριμπέρα.

«Ως εκ τούτου, είναι πιθανό οι καταναλωτές παντού στην Ευρώπη να πλήρωσαν πιο ακριβά τις αγορές τους», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή «απαράδεκτη».

Οι Βρυξέλλες διευκρίνισαν ότι το ύψος των προστίμων μειώθηκε, καθώς συνυπολογίστηκε το γεγονός ότι οι τρεις όμιλοι αναγνώρισαν τα λάθη τους και συνεργάστηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Από την πλευρά της, η Τζουλιέτ Ένσερ, εκτελεστική διευθύντρια για την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού στη βρετανική CMA, υπογράμμισε: «Επρόκειτο για μεγάλους διεθνείς προμηθευτές που συζητούσαν πληροφορίες οι οποίες θα έπρεπε να είχαν μείνει εμπιστευτικές».

Όπως επισήμανε, τα συγκεκριμένα πρόστιμα «πρέπει να αποτελούν σαφή προειδοποίηση».

Παραίτηση στελέχους και ενίσχυση των ελέγχων στη Givaudan

Κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου, ο γενικός διευθυντής της Givaudan, Κρίστιαν Στάμκετερ, εξήγησε ότι τόσο οι έρευνες των αρχών ανταγωνισμού όσο και η εσωτερική έρευνα του ομίλου είχαν «εντοπίσει δύο άτομα που είχαν ανταλλάξει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες».

«Η συμπεριφορά που διαπιστώθηκε ήταν απαράδεκτη και παραβίασε ταυτόχρονα το δίκαιο του ανταγωνισμού και τον δικό μας κώδικα δεοντολογίας», τόνισε ο Στάμκετερ, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της Givaudan από τις αρχές Μαρτίου.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι έκτοτε ο όμιλος έχει ενισχύσει τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.

Παράλληλα, η Givaudan γνωστοποίησε ότι ο διευθυντής των δραστηριοτήτων αρωματοποιίας, Μαουρίτσιο Βόλπι, αποφάσισε να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του. Τη θέση του θα αναλάβει από την 1η Ιανουαρίου ο Φέλιξ Μάιρ-Χάρτινγκ, σημερινός υπεύθυνος των προϊόντων ευρείας χρήσης του ομίλου.

Τι απαντούν DSM-Firmenich και Unilever

Ο ολλανδοελβετικός όμιλος DSM-Firmenich επισήμανε ότι τα υπό διερεύνηση περιστατικά σημειώθηκαν πριν από τη συγχώνευση της DSM με τη Firmenich το 2023, υποστηρίζοντας ότι η εμπλοκή του περιοριζόταν στην ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούσαν έναν και μόνο πελάτη στον τομέα των αρωμάτων.

«Οι εν λόγω πρακτικές δεν περιλάμβαναν συμφωνία για τον καθορισμό τιμών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Unilever, από την πλευρά της, δήλωσε ότι «δεν σχολιάζει νομικές ή ρυθμιστικές διαδικασίες», διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι «αναμένει από όλους τους προμηθευτές και εμπορικούς της εταίρους να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου του ανταγωνισμού».

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού της Βρετανίας και της Ελβετίας, καθώς και με την αμερικανική Δικαιοσύνη.

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