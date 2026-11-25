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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας ανήλικος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 25/11, στην επαρχιακή οδό Φισκάρδου-Άσσου, στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του inkefalonia.gr, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο ανήλικοι βγήκε από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αργοστολίου, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Για τη μεταφορά του σε νοσοκομείο εκτός Κεφαλονιάς αναμένεται να πραγματοποιηθεί αεροδιακομιδή.

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