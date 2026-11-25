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Στο στόχαστρο οργανωμένων ομάδων που κλέβουν χαλκό βρίσκονται ολοένα και περισσότερες πολυκατοικίες, με την αφαίρεση των σωληνώσεων να προκαλεί συχνά ζημιές στα δίκτυα ύδρευσης και θέρμανσης των κτιρίων.

Σχετικό περιστατικό κατεγράφη στον Κορυδαλλό, όπου άγνωστοι αφαίρεσαν μέσα στη νύχτα χάλκινους σωλήνες ύδρευσης και πετρελαίου από πολυκατοικία. Η κλοπή προκάλεσε διαρροή, με νερό και πετρέλαιο να καταλήγουν στον δρόμο.

Βίντεο που παρουσίασε ο ΣΚΑΪ καταγράφει τη δράση μέλους συμμορίας, το οποίο αφαιρεί χάλκινες σωληνώσεις από πολυκατοικία. Μάλιστα, ο δράστης επέστρεψε στο ίδιο κτίριο την επόμενη ημέρα, προκειμένου να αποσπάσει και άλλα τμήματα του δικτύου.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται να αφαιρεί σωλήνα από την είσοδο γκαράζ, ενώ απέναντί του βρίσκεται συνεργός που επιτηρεί τον χώρο. Αφού ολοκληρώνει την αφαίρεση, απομακρύνεται με τον σωλήνα στα χέρια με αργό βηματισμό.

Οι κλοπές χαλκού διπλασιάστηκαν μέσα σε έναν χρόνο

Η δράση των συγκεκριμένων ομάδων ακολουθεί συγκεκριμένο μοτίβο: Αφού επιλέξουν μια πολυκατοικία, αφαιρούν τις χάλκινες σωληνώσεις, προκαλώντας συχνά εκτεταμένες ζημιές σε υδραυλικά δίκτυα, εγκαταστάσεις θέρμανσης και άλλες υποδομές. Το περιστατικό στον Κορυδαλλό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των συνεπειών αυτών των κλοπών.

Η αύξηση των σχετικών συμβάντων αποτυπώνεται στα στοιχεία της αστυνομίας. Κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 1.025 κλοπές μετάλλων, έναντι 581 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν σε διπλασιασμό. Αντίστοιχη εικόνα και με τις απόπειρες, οι οποίες το 2025 ήταν 15 και για το 2026 έχουν ήδη καταγραφεί 32.

Την ίδια στιγμή, σημαντική αύξηση σημείωσαν και οι υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν. Συγκεκριμένα, οι εξιχνιάσεις υπερτριπλασιάστηκαν, φτάνοντας τις 628 από 182 την προηγούμενη χρονιά.

Το οικονομικό όφελος για τις συμμορίες προέρχεται από τη μεταπώληση των κλεμμένων σωλήνων χαλκού σε κλεπταποδόχους.

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