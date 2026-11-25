Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Χωρίς να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενο των συνομιλιών, η τουρκική προεδρία ανακοίνωσε τη σημερινή συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan meets eastern Libyan commander Khalifa Haftar in Ankara, marking a shift in ties after Turkey backed his rivals in the 2019–2020 war. pic.twitter.com/j9yfBWKU8S November 25, 2026

Από την πλευρά του, το γραφείο Τύπου των δυνάμεων του Χαφτάρ ανακοίνωσε ότι συζητήθηκαν η διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα και η ενοποίηση των λιβυκών θεσμών.

Media outlets affiliated with eastern Libyan warlord Khalifa Haftar reported that Turkish President Recep Tayyip Erdoğan agreed to waive visa requirements for Libyan citizens following a request from Haftar. Shortly after the announcement, the eastern-based parallel… pic.twitter.com/FRjA5hYPVK — The Libya Observer (@Lyobserver) November 25, 2026

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο επικεφαλής της ΜΙΤ Ιμπραχίμ Καλίν, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου και αξιωματούχοι της προεδρίας.

Νωρίτερα, ο Χαλίφα Χαφτάρ, συνοδευόμενος από τους τρεις γιους του, Σαντάμ, Χαλίντ και Μπιλκασίμ, είχε διευρυμένες συνομιλίες στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, στις οποίες συμμετείχε και ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Η ανακοίνωση της πλευράς Χαφτάρ

Περισσότερες πληροφορίες για την ατζέντα της συνάντησης έδωσε το γραφείο Τύπου των δυνάμεων του Χαφτάρ, το οποίο ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν:

«Σειρά περιφερειακών και διεθνών ζητημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος και τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας σε διάφορους τομείς προς εξυπηρέτηση των κοινών συμφερόντων τους, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την υποστήριξή τους στις διεθνείς προσπάθειες που αποσκοπούν στην ενοποίηση των θεσμών της Λιβύης, συμβάλλοντας στη διαρκή σταθερότητα και στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την οικοδόμηση ενός ενιαίου κράτους».

Türkiye’s President Recep Tayyip Erdogan receives General Commander of the Libyan National Army Field Marshal Khalifa Haftar, and his accompanying delegation at the Presidential Complex in the capital Ankara pic.twitter.com/JHEmHF6kcd November 25, 2026

Ο Χαφτάρ εξέφρασε την εκτίμησή του για τη θερμή υποδοχή, επισημαίνοντας ότι «η επίσκεψη αποτελεί συνέχεια των προσπαθειών ενίσχυσης των διμερών σχέσεων και διεύρυνσης της συνεργασίας των δύο χωρών».

NEW: Turkish President Erdogan received Field Marshal Khalifa Haftar, General Commander of the Libyan National Army, and his delegation at the Presidential Complex in Ankara. pic.twitter.com/OQ5niC8S5y — Clash Report (@clashreport) November 25, 2026

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα το κοινοβούλιο της Λιβύης, που τελεί υπό τον έλεγχο των δυνάμεων της «ανατολικής» Λιβύης του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ επικύρωσε το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, προκαλώντας την αντίδραση της Αθήνας, αλλά και της Αιγύπτου.

Διαβάστε επίσης:

Πολύνεκρη τραγωδία στην Αίγυπτο: Βυτιοφόρο εξερράγη σε αυτοκινητόδρομο – Τουλάχιστον 30 νεκροί και 15 τραυματίες (Video)

Χάσμα στην ΕΕ για τον προϋπολογισμό: Διαφωνίες για το κόστος της στήριξης του Κιέβου – Επιφυλάξεις και πολιτικές πιέσεις πριν από τη Σύνοδο Κορυφής

Γερμανία: Γαλοπούλα άνοιξε τη… βρύση και προκάλεσε πλημμύρα σε πολυκατοικία











