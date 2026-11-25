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Μια γαλοπούλα εντόπισαν οι πυροσβέστες ως «υπεύθυνη», όταν εκλήθησαν να ερευνήσουν τη διαρροή νερού σε πολυκατοικία στο Μανχάιμ της Γερμανίας.

Ένοικος ειδοποίησε την πυροσβεστική, καθώς έτρεχε νερό από την πόρτα διαμερίσματος, ενώ από το παράθυρο έβγαινε καπνός, ο οποίος αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν ατμός.

Οι πυροσβέστες δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον ένοικο και αναγκάστηκαν να μπουν στο διαμέρισμα από το μισάνοιχτο παράθυρο της κουζίνας. Στο εσωτερικό, βρήκαν μια γαλοπούλα να κάθεται στην άκρη της μπανιέρας, ενώ στον νιπτήρα έτρεχε καυτό νερό, το οποίο είχε ήδη φτάσει και στους κάτω ορόφους της πολυκατοικίας.

Στο διαμέρισμα βρήκαν επίσης μια γάτα, η οποία είχε βρει καταφύγιο «σε ένα στρώμα το οποίο ήταν ακόμη στεγνό». Σύμφωνα με την αστυνομία, η γαλοπούλα, η οποία ζούσε στο διαμέρισμα ως κατοικίδιο, άνοιξε τη βρύση με το ζεστό νερό, ενώ αναζητούσε τροφή. Ο ιδιοκτήτης είχε αφήσει το φαγητό της σε σκεύος δίπλα στη μπανιέρα.

Τα δύο κατοικίδια τέθηκαν υπό την προστασία οργάνωσης διάσωσης ζώων. Λόγω της γενικότερης κατάστασης παραμέλησης του διαμερίσματος, η αστυνομία υπέβαλε αίτημα στη δημοτική κτηνιατρική υπηρεσία του Μανχάιμ για την επιβολή απαγόρευσης κατοχής ζώων στον συγκεκριμένο ένοικο.

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