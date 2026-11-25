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Χρονιά επιχειρηματικών ανακατατάξεων και ολοκλήρωσης σημαντικών συμφωνιών θα είναι το 2027 για τη Motor Oil, με τον όμιλο να προχωρά σε αναδιάταξη του χαρτοφυλακίου του, επαναπροσδιορίζοντας την παρουσία του σε επιμέρους τομείς της ενεργειακής αγοράς και της κυκλικής οικονομίας. Την ίδια ώρα, η διοίκηση ανεβάζει τον πήχη των επενδύσεων, σχεδιάζοντας να διαθέσει περισσότερα από 2,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2030, χωρίς να χρειαστεί, με βάση τις σημερινές εκτιμήσεις, να καταφύγει σε πρόσθετο δανεισμό για τη χρηματοδότησή τους.

Το στίγμα της επόμενης ημέρας έδωσε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Πέτρος Τζαννετάκης, κατά την ενημέρωση των αναλυτών, παρουσιάζοντας τις πέντε στρατηγικές συναλλαγές που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2027. Πρόκειται για κινήσεις που αλλάζουν τις ισορροπίες στο εγχώριο επιχειρηματικό τοπίο, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται οι συμφωνίες με δύο από τους μεγαλύτερους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τον AKTOR.

Συγκεκριμένα, στην ατζέντα της Motor Oil για την επόμενη χρονιά βρίσκονται η δημιουργία κοινοπραξίας με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η μεταβίβαση της πλειοψηφικής συμμετοχής στις εταιρείες Θαλής και Ηλέκτωρ στον AKTOR, η συναλλαγή με τον ίδιο όμιλο για το Dioriga Gas FSRU, η πώληση αιολικών περιουσιακών στοιχείων στην BPC Renewables και η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Enact. Κοινός παρονομαστής των συγκεκριμένων κινήσεων είναι, σύμφωνα με τη διοίκηση, η αναβάθμιση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας της Motor Oil.

Επενδύσεις χωρίς πρόσθετο δανεισμό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επισήμανση του Πέτρου Τζαννετάκη ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου 2026-2030, συνολικού ύψους άνω των 2,5 δισ. ευρώ, σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τις λειτουργικές ταμειακές ροές του ομίλου. Η δυνατότητα αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία εάν ληφθεί υπόψη ότι η Motor Oil κατάφερε μέσα σε εννέα μήνες να περιορίσει τον καθαρό δανεισμό της κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ, να συνεχίσει απρόσκοπτα τις επενδύσεις της και παράλληλα να εγκρίνει το υψηλότερο ενδιάμεσο μέρισμα στην ιστορία της, ύψους 0,55 ευρώ ανά μετοχή.

Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία με τον AKTOR για τις Θαλής και Ηλέκτωρ, ο κ. Τζαννετάκης τοποθέτησε την ολοκλήρωσή της στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Η Motor Oil θα μεταβιβάσει το 75% των μετοχών, διατηρώντας το υπόλοιπο 25%, με τη συνολική επιχειρηματική αξία να έχει προσδιοριστεί στα 300 εκατ. ευρώ.

Η ενεργειακή κρίση και τα περιθώρια κέρδους

Η διοίκηση της Motor Oil εκτιμά ότι, παρά την αποκλιμάκωση των περιθωρίων διύλισης από τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα του τρίτου τριμήνου, οι συνθήκες στη διεθνή αγορά παραμένουν ευνοϊκές. Οι διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία εξακολουθούν να περιορίζουν τη διαθεσιμότητα πετρελαϊκών προϊόντων, με αποτέλεσμα να διατηρούνται ισχυρά περιθώρια κέρδους, κυρίως στο ντίζελ και στα αεροπορικά καύσιμα.

Όπως ανέφερε ο κ. Τζαννετάκης, η Motor Oil προσαρμόζει τη λειτουργία του διυλιστηρίου της στις εκάστοτε συνθήκες της διεθνούς αγοράς, επιδιώκοντας να αυξήσει την παραγωγή προϊόντων που εξασφαλίζουν υψηλότερη κερδοφορία. Παράλληλα, σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα επεξεργασίας διαφορετικών τύπων αργού πετρελαίου, που επιτρέπει στον όμιλο να διαφοροποιεί τις πηγές προμήθειας και να περιορίζει την έκθεσή του στις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Ενδεικτικό της συγκυρίας είναι ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA του κλάδου καυσίμων ανήλθαν στο εννεάμηνο σε 1,5 δισ. ευρώ, έναντι 623 εκατ. ευρώ πέρυσι, με το προσαρμοσμένο περιθώριο διύλισης να φτάνει στο τρίτο τρίμηνο τα 330 δολάρια ανά τόνο. Σε επίπεδο ομίλου, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1,4 δισ. ευρώ, έναντι περίπου 500 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 38%, στα 11,7 δισ. ευρώ.

Μια διαφορετική εικόνα καταγράφεται, πάντως, στη λιανική αγορά καυσίμων, όπου, όπως επισήμανε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, παρατηρείται υποχώρηση των όγκων πωλήσεων και μετατόπιση μέρους των καταναλωτών από τα ακριβότερα καύσιμα υψηλών προδιαγραφών στα συμβατικά. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αποτυπώνει τις πιέσεις στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, την ίδια στιγμή που η διεθνής ενεργειακή συγκυρία ευνοεί την κερδοφορία της διύλισης.

Για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, οι επιδόσεις αναμένεται να επηρεαστούν από τις εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης του διυλιστηρίου, οι οποίες διήρκεσαν περισσότερο από όσο είχε αρχικά υπολογιστεί. Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν πρόσθετες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των εγκαταστάσεων και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων επεξεργασίας ελαφρύτερων τύπων αργού πετρελαίου, περιορίζοντας προσωρινά την παραγωγική ευελιξία του διυλιστηρίου.

Σε κάθε περίπτωση, η Motor Oil εισέρχεται στο 2027 έχοντας περιορίσει σημαντικά τις δανειακές της υποχρεώσεις, με ισχυρή ρευστότητα και μια σειρά επιχειρηματικών συμφωνιών που, εφόσον ολοκληρωθούν εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, θα διαμορφώσουν νέα δεδομένα στην εγχώρια ενεργειακή αγορά.

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