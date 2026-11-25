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Σεσμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης 25/11 στην Κεφαλονιά.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε επίκεντρο 3 χλμ ΒΑ της Σάμης και με εστιακό βάθος τα 18,6 χλμ.
Από τη δόνηση δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.
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