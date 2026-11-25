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Με τραύμα στο κεφάλι νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων 11χρονος που δέχθηκε επίθεση από 10χρονο συμμαθητή του.

Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι έξω από το Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών στη Μεσσηνία, την ώρα που τα παιδιά αποχωρούσαν από το σχολείο. Το θύμα της επίθεσης είναι Ρομά.

Την ώρα που οι μαθητές εξήλθαν στο προαύλιο 10χρονος έσπρωξε τον 11χρονο στα κάγκελα, με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι.

Ο 11χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου οι γιατροί του έκαναν ράμματα. Ωστόσο, κρίθηκε σκόπιμο για προληπτικούς λόγους να διακομιστεί στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, όπου και παραμένει νοσηλευόμενος.

Συνελήφθη η 51χρονη μητέρα του 10χρονου για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

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