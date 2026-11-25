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Με λεία ένα ρολόι και έξι ζευγάρια μανικετόκουμπα έφυγαν από την εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της συζύγου του, Κέιτ οι δύο διαρρήκτες, αλβανικής υπηκοότητας που εισέβαλαν στην εξοχική κατοικία του πριγκιπικού ζεύγους της Βρετανίας, σκαρφαλώνοντας σε μια υδρορροή.

Οι δύο κατηγορούμενοι, που συνελήφθησαν λίγο μετά τη διάρρηξη, εμφανίστηκαν ενώπιον δικαστηρίου, αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της διάρρηξης και της παράνομης εισόδου σε έναν προστατευόμενο χώρο.

Two men have been charged following the alleged burglary at Prince William and Kate Middleton's country home, and new details about what was allegedly stolen have emerged in court https://t.co/uf2IiYRPbI — JustJared.com (@JustJared) November 25, 2026

Πρόκειται για τον Μίργκεν Ντόκου, ηλικίας 34 ετών και τον Άριλεν Ντότσι, ηλικίας 32 ετών, που οδηγήθηκαν στο δικαστήριο του Νόργουιτς μετά το περιστατικό που σημειώθηκε τη Δευτέρα στην έπαυλη Άνμερ Χολ, στο κτήμα Σάντρινγκχαμ της βασιλικής οικογένειας, στο Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας.

Two Albanian nationals, including at least one reportedly living illegally in Britain, have been charged with burglary and trespassing at Prince William and Princess Catherine’s country residence. https://t.co/CDLmb73aTC — yourNEWS.com (@yourNEWS_com) November 25, 2026

Το Anmer Hall, μια έπαυλη 10 υπνοδωματίων που παραχώρησε η εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ στον Ουίλιαμ και την Κέιτ ως γαμήλιο δώρο το 2011 και την οποία χρησιμοποιούν για διακοπές και σύντομες αποδράσεις, ήταν άδεια τη στιγμή της διάρρηξης.

Ο εισαγγελέας Τζον Κούπερ είπε πως οι Ντόκου και Ντότσι και ένας τρίτος ύποπτος, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί, ενεργοποίησαν τους αισθητήρες κίνησης έξω από την έπαυλη Άνμερ Χολ, λίγο πριν από τις έξι το απόγευμα της Δευτέρας.

Οι δράστες φέρονται να σκαρφάλωσαν σε μια υδρορροή και να απέκτησαν πρόσβαση στο δωμάτιο- γκαρνταρόμπα, απ’ όπου πήραν ένα ρολόι και έξι ζευγάρια μανικετόκουμπα, μεταξύ άλλων αυτά που ο δικαστής Μάθιου Μπόουν περιέγραψε ως «μανικετόκουμπα του Δούκα του Εδιμβούργου».

Οι δύο άνδρες επιχείρησαν να διαφύγουν, όμως εντοπίστηκαν με τη βοήθεια ενός υπαλλήλου του κτήματος Σάντρινγκχαμ, ο οποίος πραγματοποιούσε περιπολία για τον εντοπισμό λαγών, χρησιμοποιώντας συσκευή θερμικής απεικόνισης, σύμφωνα με τον εισαγγελέα.

Οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν τελικά σε ένα κοντινό δάσος ξυπόλητοι σε κοντινή δασική έκταση, γύρω στις 7:15 το απόγευμα της Δευτέρας και συνελήφθησαν.

Prince William and Kate Middleton Break-In Leads To Arrests, Criminal Charges https://t.co/IuQlA7mjaF — TMZ (@TMZ) November 25, 2026

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου οι εισαγγελικές αρχές να εξασφαλίσουν την έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα της Βρετανίας για την κατηγορία της παράνομης εισόδου σε προστατευόμενο χώρο.

Οι δύο κατηγορούμενοι δεν κλήθηκαν να δηλώσουν εάν αποδέχονται ή αρνούνται τις κατηγορίες και θα παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι την ακροαματική διαδικασία της επόμενης εβδομάδας.

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