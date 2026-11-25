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Την απάντησή της σε όλους εκείνους που τη σχολίασαν αρνητικά για την αντίδρασή της όταν πληροφορήθηκε ότι η διάγνωση για τη σκλήρυνση κατά πλάκας ήταν λανθασμένη, έδωσε η Κριστίνα Άπλγκεϊτ.

Εξηγώντας γιατί την αναστάτωσε η είδηση ότι τελικά δεν πάσχει από τη συγκεκριμένη νόσο, η ηθοποιός τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η εσφαλμένη διάγνωση δεν σημαίνει τη βελτίωση της υγείας της, ενώ αναφέρθηκε και στην κοινότητα που ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια.

«Δεν θέλω να κάθομαι εδώ και να λέω συνέχεια “αχ, τι κρίμα για μένα”, γιατί τώρα πρέπει να επικεντρωθώ στο να αντιμετωπίσω την κατάσταση και να βάλω ξανά τον εαυτό μου σε μια σειρά. Πραγματικά νιώθω καλά που με καταλαβαίνουν, γιατί είναι δύσκολο να βγεις και να πεις ότι σε στενοχωρεί το γεγονός πως δεν έχεις σκλήρυνση κατά πλάκας, σωστά;» δήλωσε, μιλώντας στο podcast «MeSsy», το οποίο παρουσιάζει μαζί με την Τζέιμι Λιν Σίγκλερ.

«Πολλοί είχαν πάρα πολλά να πουν μετά την αποκάλυψή μου. Όμως ξέρετε, δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ζήτημα ταυτότητας. Έχει να κάνει με μια κοινότητα που εξακολουθώ να αγαπώ, όπως γνωρίζουμε» πρόσθεσε, απευθυνόμενη σε εκείνους που την επέκριναν.

Christina Applegate is clapping back at trolls who criticized her for being disappointed that she was misdiagnosed with multiple sclerosis. https://t.co/cmSxENAdyn — Us Weekly (@usweekly) November 24, 2026

Τόνισε δε, ότι η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης διάγνωσης τής επέτρεπε να συμφιλιωθεί με την ασθένειά της, αντί να αναζητά διαρκώς απαντήσεις για το τι συμβαίνει με την υγεία της. «Αυτό μπορεί να προκαλέσει τεράστιο άγχος» τόνισε.

Σημειώνεται ότι, το 2021, η ηθοποιός είχε ανακοινώσει ότι έδινε μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Τον περασμένη Οκτώβριο και έπειτα από πέντε χρόνια κατά τα οποία μιλούσε δημόσια για την κατάσταση της υγείας της και υποστήριζε τους ασθενείς με τη νόσο, αποκάλυψε ότι η αρχική διάγνωση ήταν λανθασμένη.

«Ο γιατρός μου μου είπε: “Συγχαρητήρια, δεν έχεις σκλήρυνση κατά πλάκας”» είχε περιγράψει τότε στο podcast της. «Δεν χάρηκα καθόλου. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν τόσο χαρούμενοι» πρόσθεσε, εξηγώντας συγκινημένη ότι η λανθασμένη διάγνωση δεν σημαίνει ότι η κατάσταση της υγείας της έχει βελτιωθεί.

«Δεν γίνεται να σε έχουν διαγνώσει λάθος και ξαφνικά να είσαι καλά. Δεν έχω γίνει καλύτερα, Τζέιμι. Αντιθέτως, η κατάστασή μου έχει επιδεινωθεί. Επομένως, βρίσκομαι ξανά στο σημείο μηδέν, χωρίς να γνωρίζω τι μου συμβαίνει. Οι γιατροί μου θα χρειαστεί να ερευνήσουν σε βάθος όσα συμβαίνουν, για να διαπιστώσουν τι συνέβαινε από το 2021 και γιατί προέκυψε όλο αυτό» είχε πει.

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