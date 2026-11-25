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Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, όπως έκανε επιβεβαίωσε ο γιατρός που τον ακολουθεί, μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό.

Όπως ανέφερε ο κ. Ανδρέας Στράτης, ο 97χρονος ηθοποιός δεν έχει παρουσιάσει κάποια νευρολογική βελτίωση, ωστόσο τα οικεία του πρόσωπα αποφάσισαν να πράξουν σύμφωνα με όσα είχε ζητήσει ο ίδιος πριν από το ατύχημά του και να τον μεταφέρουν στο σπίτι του, κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα.

«Σήμερα το πρωί, κατόπιν επιθυμίας της οικογένειάς του, ο κύριος Καλλιβωκάς επέστρεψε στην οικεία του, για να συνεχίσει εκεί, με επίβλεψη νοσηλευτική και ιατρική, τη θεραπευτική του πορεία», είπε αρχικά ο πνευμονολόγος-εντατικολόγος, εξηγώντας ότι ο ηθοποιός «αναπνέει μόνος του και τρέφεται με χημικές τροφές, μέσω ορού».

«Με τραχειοστομία επέστρεψε και αναπνέει μόνος του. Είναι στην ίδια κατάσταση, δεν έχει καμία νευρολογική βελτίωση. Δεν αντιδράει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τρέφεται με χημικές τροφές και έχει και συσκευή χορήγησης ορού. Προφανώς ήταν επιθυμία του ιδίου να πάει σπίτι του και να είναι ανάμεσα στα αγαπημένα του πρόσωπα, πριν το πάθει αυτό» τόνισε.

Yπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Καλλιβωκάς νοσηλεύτηκε έπειτα από πτώση στο σπίτι του, κατά την οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι. Αρχικά διασωληνώθηκε, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Βουγιουκλάκειου.

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