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Ο στρατάρχης της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χαφτάρ βρέθηκε σήμερα στην Άγκυρα, όπου είχε επαφές με την κορυφαία πολιτική, στρατιωτική και διπλωματική ηγεσία της Τουρκίας.
Στο τραπέζι βρέθηκαν ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο επικεφαλής της ΜΙΤ Ιμπραχίμ Καλίν, ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ και ο αρχηγός των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου.
Τον Χαφτάρ συνόδευαν οι γιοι του Σαντάμ και Χάλεντ, καθώς και ο Μπιλκασίμ Χαφτάρ, επικεφαλής του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Λιβύης. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην Τουρκία, έπειτα από χρόνια κατά τα οποία η Άγκυρα στήριζε στρατιωτικά την κυβέρνηση της Τρίπολης απέναντι στις δυνάμεις του.
Το περιεχόμενο των συνομιλιών και τυχόν συμφωνίες δεν έχουν ανακοινωθεί. Τον Οκτώβριο, η Βουλή της ανατολικής Λιβύης ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο θαλάσσιας οριοθέτησης του 2019, ανατρέποντας την προηγούμενη στάση της. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη διπλωματική θέση της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο και προκαλεί αντιδράσεις από την Ελλάδα και άλλες χώρες.
https://t.co/4HBQuLEnPo https://t.co/g4TFNTePyF— Levent Kemal (@leventkemaI) November 25, 2026
Λίγες ημέρες νωρίτερα, Φιντάν και Καλίν είχαν συναντηθεί στην Κωνσταντινούπολη με τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης της Τρίπολης, Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά. Η Άγκυρα επιχειρεί πλέον να διατηρεί ανοικτούς διαύλους και με τα δύο αντίπαλα λιβυκά στρατόπεδα, προβάλλοντας τον εαυτό της ως παράγοντα διαμεσολάβησης.
Στο βάθος βρίσκεται και η προγραμματισμένη επίσκεψη Ερντογάν στη Λιβύη, στις 8-9 Δεκεμβρίου, για τη Σύνοδο Τουρκίας-Αφρικανικής Ένωσης.
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