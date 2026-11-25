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Συνεχίζεται το… σίριαλ με τον γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτο Χατζηγιαννάκη, και την υπόθεση παραχώρησης γραφείων του για διάφορες δραστηριότητες του κόμματος.

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ, ο Μ. Χατζηγιαννάκης εξήγησε ότι κάνει παραχώρηση «χωρίς ενοίκιο», ενώ ερωτηθείς αν γνωρίζει πως υπάρχουν ρητές απαγορεύσεις από την νομοθεσία, απάντησε πως «το γνωρίζω, δεν ξέρω αν είναι απαγορευμένο», λέγοντας ότι «παραχωρώ τους χώρους λοιπόν γιατί η ΕΛΑΣ στηρίζεται σε εμάς τα μέλη μας» και προσθέτοντας ότι «όλοι δίνουμε ό,τι μπορούμε για να στηθεί αυτός ο κομματικός μηχανισμός. Δεν παίρνουμε κρατικό χρήμα, για να μπορέσουμε να στηριχθούμε». Μάλιστα, για το ενδεχόμενο να εξακολουθήσει να παραχωρεί τους εταιρικούς χώρους, είπε ότι «ανθρωπίνως και φιλικά, μέχρι το κόμμα να φτιάξει δικά του γραφεία, εγώ με πολύ μεγάλη μου χαρά θα παραχωρώ τους χώρους, για να μπορούν να συνεδριάζουν τα όργανα, για να μπορούν να έρχονται».

Υπογράμμισε, δε, ότι «δεν τα δίνω στον Τσίπρα, τα δίνω στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και όχι για γραφεία τους, για να συνεδριάζουν τα στελέχη, να φιλοξενούνται, για να μπορούμε να κάνουμε εκδηλώσεις» και τόνισε ότι «θα συνεχίσω μέχρι να αποκτήσει γραφεία η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μέχρι να μπορέσει να φτιάξει γραφεία, αν μου ζητείται από το κόμμα, να παραχωρώ τους χώρους, να μπορώ να βοηθάω με όποιο τρόπο μπορώ, είτε οικονομικό, είτε προσωπικό, να δώσω τη μάχη αυτή που προσπαθούμε να δώσουμε», ενώ όταν του επισημάνθηκε ότι η παραχώρηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί και ως παροχή σε είδος προς το κόμμα, είπε ότι «δεν υπάρχει άτυπη συναλλαγή με την ΕΛΑΣ» και πως ο ίδιος «δανείζει το χώρο» για τις συνεδριάσεις των οργάνων.

«Τι να δηλώσω ότι έρχονται στελέχη της ΕΛΑΣ και κάνουν συνεδριάσεις μέσα στο χώρο μου;», είπε χαρακτηριστικά ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης αναφορικά με τυχόν δήλωση της παραχώρησης στην εφορία, ενώ ερωτώμενος αν όλα αυτά τελούν σε γνώση του προέδρου του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ότι «είναι ενήμερος για όλα, όπως είναι ενήμερα και όλα τα στελέχη του κόμματός μας. Ξέρουν ότι όταν κάνουν συνεδριάσεις».

ΝΔ: Να δώσει εξηγήσεις ο Τσίπρας

Οι δηλώσεις Χατζηγιαννάκη προκάλεσαν την αντίδραση της ΝΔ, η οποία σε ανακοίνωσή της επισήμανε ότι «πριν από λίγο, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο γραμματέας της ΕΛΑΣ κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης προέβη σε μια απίστευτα κυνική παραδοχή. Είπε επί λέξει “ο κ. Τσίπρας ήταν ενήμερος για όλα”.

Κύριε Τσίπρα, γνωρίζατε και επιλέξατε ως γραμματέα του κόμματός σας κάποιον που έπαιρνε με τις εταιρίες του κρατικό χρήμα, λαμβάνοντας συμβάσεις ακόμα και από έναν δήμο, στον οποίο ο δήμαρχος ήταν συνέταιρός του με 50%, σε άλλη εταιρία; Είχατε τελικά γνώση για όλες τις δημόσιες συμβάσεις όλων των εταιριών στις οποίες είναι μέτοχος με υψηλό ποσοστό ο γραμματέας του κόμματός σας κ. Χατζηγιαννάκης;

Γνωρίζατε και πολύ περισσότερο εγκρίνατε, να στεγαστεί το Οργανωτικό της ΕΛΑΣ στα γραφεία που του παραχώρησε μια κατασκευαστική εταιρεία, η οποία λαμβάνει κρατικό χρήμα και μάλιστα ακόμα και από έναν δήμο στον οποίον ο δήμαρχος είναι συνέταιρος του μετόχου της εταιρείας αυτής, όπως δήλωσε ο κ. Χατζηγιαννάκης;».

Κάλεσε δε τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ «να σταματήσει να κρύβεται. Οφείλει να δώσει εξηγήσεις για ένα θέμα που παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, σε όλα τα επίπεδα».

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