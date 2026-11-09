Στη ΜΕΘ μετά από ατύχημα στο σπίτι του ο Δημήτρης Καλλιβωκάς

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Μάχη με τη ζωή του φέρεται να δίνει ο Δημήτρης Καλλιβωκάς σε ΜΕΘ δημόσιου νοσοκομείου, έπειτα από ένα ατύχημα που είχε μέσα στο σπίτι του το οποίο τού επέφερε πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα.

Σύμφωνα με την «Espresso», ο σπουδαίος ηθοποιός είχε μια πτώση από το αναπηρικό αμαξίδιο στο οποίο βρίσκεται καθηλωμένος τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα η οικονόμος του να ειδοποιήσει τους δικούς του ανθρώπους και εκείνοι με τη σειρά τους να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ.

Σημειώνεται ότι ο 96χρονος ηθοποιός τα τελευταία χρόνια της ζωής του αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα υγείας.

«Η κατάστασή του φαίνεται να είναι πολύ δύσκολη» μετέφερε άνθρωπος του νοσοκομείου.

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