Συνεχίζει να γράφει ιστορία o Αντετοκούνμπο στο NBA – Ξεπέρασε τον Λάρι Μπερντ στη λίστα των σκόρερ όλων των εποχών

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Συνεχίζει να γράφει ιστορία στο NBA ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς ανέβηκε ακόμη περισσότερο στη λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών, ξεπερνώντας έναν πραγματικό θρύλο.
Ο Έλληνας σταρ των Μαϊάμι Χιτ έκανε double – double με 29 πόντος, 14 ριμπάουντ και 3 ασίστ στη νίκη της ομάδας του κόντρα στους Κινγκς με 114-108, έφτασε τους 21.806 πόντους και ανέβηκε στην 40η θέση των σκόρερ όλων των εποχών στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.
Ο Greek Freak ξεπέρασε τη θρυλική φιγούρα των Μπόστον Σέλτικς, Λάρι Μπερντ, ο οποίος πλέον είναι 41ος, με 21.791 πόντους.
Giannis keeps the points PILING UP 📈‼️ https://t.co/FRrMWw0X8T— Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 9, 2026
Με τη νίκη αυτή, οι Χιτ ανέβηκαν στο 4-6 (1-3 εντός και 3-3 εκτός έδρας), οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την περιοδεία τους με αγώνα στο Σολτ Λέικ Σίτι, απέναντι στους Γιούτα Τζαζ, τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/11) στις 04:00.
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