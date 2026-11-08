43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Ο Αιθίοπας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι έσπασε το ρεκόρ της κλασικής διαδρομής (Videos)

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Με χρυσά γράμματα έγραψε το όνομά του στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας ο Μάναζουτ Σιγιούμ Ταφέρι.
Ο αθλητής από την Αιθιοπία τερμάτισε πρώτος ύστερα από μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μάχη για την πρώτη θέση από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο σε χρόνο 2 ώρες 10 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα, πάνω από μισό λεπτό πιο γρήγορα από την προηγούμενη κορυφαία επίδοση στην κλασική διαδρομή.
Ο Αιθίοπας δρομέας κατέρριψε κατά 31 δευτερόλεπτα το προηγούμενο ρεκόρ αγώνα, το οποίο κατείχε από το 2023 ο Κενυάτης Έντουιν Κίπτου με επίδοση 2:10:34.
Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο επίσης Αιθίοπας Ασεφά Τεφερά Μενγκίσα με χρόνο 2:10:18, μόλις 15 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή.
Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Κενυάτης Πάτρικ Κέτερ Κίπλαγκατ με επίδοση 2:11:22, ενώ τέταρτος ήταν ο συμπατριώτης του Βίνσεντ Κίπσανγκ Ρόνο με 2:12:06.
Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο Νγκούσε Αμλοσόμ Τεσφαλντέτ από την Ερυθραία, ο οποίος τερμάτισε σε 2:12:20.
Ο πρώτος Έλληνας που μπήκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο ήταν ο Κώστας Σταμούλης, ο οποίος τερμάτισε με χρόνο 2 ώρες 17 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα.
Ο αθλητής του ΓΑΣ Αγρινίου τερμάτισε στην 8η θέση της γενική κατάταξης, με 7 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα από τον Μάναζουτ Σιγιούμ Ταφέρι που έκοψε πρώτος την κορδέλα στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
Ο δεύτερος Έλληνας που τερμάτισε ήταν ο Μπάμπης Πιτσώλης. Με χρόνο 2:18:58 ο δρομέας ΓΑΣ Ο Ιλισσός κατέλαβε την 9η θέση της γενικής κατάταξης.
Η Γιατάνε Κορμόσε Ντούσα, επίσης από την Αιθιοπία, ήταν η μεγάλη νικήτρια στις γυναίκες στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, τερματίζοντας πρώτη στο Παναθηναϊκό Στάδιο με χρόνο 2:30:04.
Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η συμπατριώτισσά της Τσιγιόν Αμπέμπε Τεμεσγκέν, η οποία ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 42.195 μέτρων σε 2:30:29, μόλις 25 δευτερόλεπτα αργότερα.
Την τρίτη θέση κατέλαβε η Τζέιν Τζεπκεμπόι Μπαρέικις από τις ΗΠΑ, με επίδοση 2:32:59. Τέταρτη τερμάτισε η Ατσέντε Μπάισα Τεσέμα από την Αιθιοπία με χρόνο 2:33:10 και πέμπτη η Μίλισεντ Τζεμουτάι Κίμπετ από την Κένυα, η οποία κάλυψε την ιστορική διαδρομή σε 2:35:10.
Στις γυναίκες, η Σταματία Νούλα ήταν η πρώτη Ελληνίδα που τερμάτισε ολοκληρώνοντας την ιστορική διαδρομή των 42.195 μέτρων σε 2:35:13.
Η αθλήτρια του ΝΓΣ Θεσσαλονίκης Ηρακλής 1908 κατέλαβε την 6η θέση στη γενική κατάταξη των γυναικών, τερματίζοντας με διαφορά 5 λεπτών και 9 δευτερολέπτων από τη νικήτρια του αγώνα Γιατάνε Κορμόσε Ντούσα.
Δεύτερη Ελληνίδα τερμάτισε η Αθανασία Κοκκόρου, η οποία αγωνίζεται με το Πολεμικό Ναυτικό (ΑΠΚ Νεάπολης Θεσσαλονίκης), με χρόνο 2:36:28 και καταλαμβάνοντας την 7η θέση στη γενική κατάταξη των γυναικών.
Οι δύο Ελληνίδες ολοκλήρωσαν τον αγώνα με διαφορά μόλις ενός λεπτού και 15 δευτερολέπτων.
Στον αγώνα δρόμου των 10 χιλιομέτρων την πρώτη στους άνδρες κατέκτησε ο Παναγιώτης Πετρουλάκης με χρόνο 29:40, ενώ στις γυναίκες νικήτρια αναδείχθηκε η Αναστασία Μαρινάκου με χρόνο 33:09.
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