43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Ο Αιθίοπας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι έσπασε το ρεκόρ της κλασικής διαδρομής (Videos)

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Με χρυσά γράμματα έγραψε το όνομά του στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας ο Μάναζουτ Σιγιούμ Ταφέρι.

Ο αθλητής από την Αιθιοπία τερμάτισε πρώτος ύστερα από μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μάχη για την πρώτη θέση από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο σε χρόνο 2 ώρες 10 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα, πάνω από μισό λεπτό πιο γρήγορα από την προηγούμενη κορυφαία επίδοση στην κλασική διαδρομή.

Ο Αιθίοπας δρομέας κατέρριψε κατά 31 δευτερόλεπτα το προηγούμενο ρεκόρ αγώνα, το οποίο κατείχε από το 2023 ο Κενυάτης Έντουιν Κίπτου με επίδοση 2:10:34.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο επίσης Αιθίοπας Ασεφά Τεφερά Μενγκίσα με χρόνο 2:10:18, μόλις 15 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή.

Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Κενυάτης Πάτρικ Κέτερ Κίπλαγκατ με επίδοση 2:11:22, ενώ τέταρτος ήταν ο συμπατριώτης του Βίνσεντ Κίπσανγκ Ρόνο με 2:12:06.

Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο Νγκούσε Αμλοσόμ Τεσφαλντέτ από την Ερυθραία, ο οποίος τερμάτισε σε 2:12:20.

Ο Κώστας Σταμούλης ο πρώτος Έλληνας που τερμάτισε

Ο πρώτος Έλληνας που μπήκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο ήταν ο Κώστας Σταμούλης, ο οποίος τερμάτισε με χρόνο 2 ώρες 17 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα.

Ο αθλητής του ΓΑΣ Αγρινίου τερμάτισε στην 8η θέση της γενική κατάταξης, με 7 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα από τον Μάναζουτ Σιγιούμ Ταφέρι που έκοψε πρώτος την κορδέλα στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ο δεύτερος Έλληνας που τερμάτισε ήταν ο Μπάμπης Πιτσώλης. Με χρόνο 2:18:58 ο δρομέας ΓΑΣ Ο Ιλισσός κατέλαβε την 9η θέση της γενικής κατάταξης.

Πρώτη η Ντούσα στις γυναίκες

Η Γιατάνε Κορμόσε Ντούσα, επίσης από την Αιθιοπία, ήταν η μεγάλη νικήτρια στις γυναίκες στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, τερματίζοντας πρώτη στο Παναθηναϊκό Στάδιο με χρόνο 2:30:04.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η συμπατριώτισσά της Τσιγιόν Αμπέμπε Τεμεσγκέν, η οποία ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 42.195 μέτρων σε 2:30:29, μόλις 25 δευτερόλεπτα αργότερα.

Την τρίτη θέση κατέλαβε η Τζέιν Τζεπκεμπόι Μπαρέικις από τις ΗΠΑ, με επίδοση 2:32:59. Τέταρτη τερμάτισε η Ατσέντε Μπάισα Τεσέμα από την Αιθιοπία με χρόνο 2:33:10 και πέμπτη η Μίλισεντ Τζεμουτάι Κίμπετ από την Κένυα, η οποία κάλυψε την ιστορική διαδρομή σε 2:35:10.

Πρώτη Ελληνίδα η Σταματία Νούλα

Στις γυναίκες, η Σταματία Νούλα ήταν η πρώτη Ελληνίδα που τερμάτισε ολοκληρώνοντας την ιστορική διαδρομή των 42.195 μέτρων σε 2:35:13.

Η αθλήτρια του ΝΓΣ Θεσσαλονίκης Ηρακλής 1908 κατέλαβε την 6η θέση στη γενική κατάταξη των γυναικών, τερματίζοντας με διαφορά 5 λεπτών και 9 δευτερολέπτων από τη νικήτρια του αγώνα Γιατάνε Κορμόσε Ντούσα.

Δεύτερη Ελληνίδα τερμάτισε η Αθανασία Κοκκόρου, η οποία αγωνίζεται με το Πολεμικό Ναυτικό (ΑΠΚ Νεάπολης Θεσσαλονίκης), με χρόνο 2:36:28 και καταλαμβάνοντας την 7η θέση στη γενική κατάταξη των γυναικών.

Οι δύο Ελληνίδες ολοκλήρωσαν τον αγώνα με διαφορά μόλις ενός λεπτού και 15 δευτερολέπτων.

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Πετρουλάκης και Μαρινάκου οι νικητές στα 10 χιλιόμετρα

Στον αγώνα δρόμου των 10 χιλιομέτρων την πρώτη στους άνδρες κατέκτησε ο Παναγιώτης Πετρουλάκης με χρόνο 29:40, ενώ στις γυναίκες νικήτρια αναδείχθηκε η Αναστασία Μαρινάκου με χρόνο 33:09.

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