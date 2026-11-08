«The Long Island Bank Robber»: Το νέο αστυνομικό θρίλερ με τρία μεγάλα αστέρια του Χόλιγουντ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Τέιλορ Κιτς (Taylor Kitsch), η Αλεξάντρα Νταντάριο (Alexandra Daddario) και ο βραβευμένος με Όσκαρ σταρ Κρίστοφερ Γουόκεν (Christopher Walken) πρόκειται να πρωταγωνιστήσουν στο αστυνομικό θρίλερ «The Long Island Bank Robber».

Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, το φιλμ ακολουθεί τον Κιτς στον ρόλο του Stephen Trantel, «ενός επιτυχημένου χρηματιστή της Wall Street.

Όταν χάνει τη δουλειά του, οι απεγνωσμένες προσπάθειες να κρατήσει την οικογένειά του οικονομικά όρθια τον οδηγούν στην απόφαση να μετατραπεί σε έναν από τους πιο διαβόητους ληστές τραπεζών του Long Island».

Διαβάστε επίσης:

Σταύρος Ξαρχάκος: Δεν πήγε για τη βράβευσή του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης – Το πρόβλημα υγείας και το μήνυμα

Πωλείται σε δημοπρασία πίνακας της Τζόρτζια Ο’Κιφ που βρέθηκε σε ντουλάπα έπειτα από 40 χρόνια

«Κόκκινο» του Τζον Λόγκαν