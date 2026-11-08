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08.11.2026 11:09

«The Long Island Bank Robber»: Το νέο αστυνομικό θρίλερ με τρία μεγάλα αστέρια του Χόλιγουντ

08.11.2026 11:09
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Ο Τέιλορ Κιτς (Taylor Kitsch), η Αλεξάντρα Νταντάριο (Alexandra Daddario) και ο βραβευμένος με Όσκαρ σταρ Κρίστοφερ Γουόκεν (Christopher Walken) πρόκειται να πρωταγωνιστήσουν στο αστυνομικό θρίλερ «The Long Island Bank Robber».

Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, το φιλμ ακολουθεί τον Κιτς στον ρόλο του Stephen Trantel, «ενός επιτυχημένου χρηματιστή της Wall Street.

Όταν χάνει τη δουλειά του, οι απεγνωσμένες προσπάθειες να κρατήσει την οικογένειά του οικονομικά όρθια τον οδηγούν στην απόφαση να μετατραπεί σε έναν από τους πιο διαβόητους ληστές τραπεζών του Long Island».

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ΚΥΡΙΑΚΗ 08.11.2026 11:46
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