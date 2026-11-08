Σταύρος Ξαρχάκος: Δεν πήγε για τη βράβευσή του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης – Το πρόβλημα υγείας και το μήνυμα

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Ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας στάθηκε αιτία ώστε ο Σταύρος Ξαρχάκος να μην μπορέσει να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, για να παραλάβει ο ίδιος τον «Χρυσό Αλέξανδρο», με τον οποίο τον τίμησε το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το βράδυ του Σαββάτου (07/11).

Η σημαντική αυτή διάκριση απονεμήθηκε στον σπουδαίο συνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο ως αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς του στην κινηματογραφική μουσική και τον πολιτισμό γενικότερα, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που ο ίδιος ανυπομονούσε να παρακολουθήσει.

Για την απουσία του Σταύρου Ξαρχάκου το κοινό που είχε κατακλύσει το Ολύμπιον ενημερώθηκε από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ, Ορέστη Ανδρεαδάκη. Παρά την απουσία του το κοινό χειροκρότησε θερμά τον μεγάλο μουσικό.

Όπως έγινε γνωστό, ένα ελαφρύ κρυολόγημα τον ανάγκασε να παραμείνει στην Αθήνα, με την παραλαβή του βραβείου να προγραμματίζεται για τις επόμενες ημέρες.

Η ανάρτησή του

Για την απουσία του από τη βράβευση έκανε σχετική ανάρτηση του βράδυ του Σαββάτου ο Σταύρος Ξαρχάκος στα social media: «Θα ήθελα να σας εκφράσω από καρδιάς τη βαθιά μου συγκίνηση και τις θερμές μου ευχαριστίες για την τιμή που μου επιφυλάξατε απόψε. Με μεγάλη χαρά περίμενα αυτή τη βραδιά, την οποία θα είχα την ευκαιρία να μοιραστώ με την οικογένειά μου, δίπλα σε ανθρώπους που εκτιμώ και αγαπώ. Δυστυχώς, έκτακτοι λόγοι υγείας δεν μου επέτρεψαν να βρίσκομαι κοντά σας και να παραλάβω αυτοπροσώπως το βραβείο. Η απουσία μου, ωστόσο, δεν μειώνει στο ελάχιστο τη χαρά, την ευγνωμοσύνη και τη συγκίνησή μου».

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Φεστιβάλ, τον Ορέστη Ανδρεαδάκη και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την ξεχωριστή τιμή. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί για μένα ιδιαίτερη στιγμή στην πορεία μου που θα κρατήσω με αγάπη στην καρδιά μου. Εύχομαι να συναντηθούμε σύντομα από κοντά και να μοιραστούμε αυτή τη στιγμή όπως της αξίζει. Με βαθιά εκτίμηση και ευγνωμοσύνη» έγραψε ο ίδιος.

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