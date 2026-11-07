Πωλείται σε δημοπρασία πίνακας της Τζόρτζια Ο’Κιφ που βρέθηκε σε ντουλάπα έπειτα από 40 χρόνια

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Μια γυναίκα από το Ρόουντ Άιλαντ ανακάλυψε χαμένο πίνακα της Τζόρτζια Ο’Κιφ (Georgia O’Keeffe)- αξίας περίπου 3 εκατομμυρίων δολαρίων – κρυμμένο στη ντουλάπα του διαμερίσματος της ηλικιωμένης θείας της στο Ιστ Βίλατζ, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Post.
Το πρωτοποριακό αφηρημένο έργο τέχνης, που βγαίνει σε δημοπρασία, ήταν κρυμμένο κάτω από μια σειρά από γούνινα παλτά για σχεδόν 40 χρόνια, δήλωσαν η ανιψιά και οι ειδικοί.
«Σκέφτηκα: “Ουάου, αυτό είναι πραγματικά απίστευτο”» δήλωσε η 65χρονη Μπέτσι στην εφημερίδα New York Post.
«Αναρωτήθηκα: “Υπάρχει άραγε τρόπος να το κρατήσω;”… Όταν όμως αρχίσαμε να εξετάζουμε ποια ήταν η αξία του έργου, συνειδητοποίησα ότι αξίζει περισσότερο από το σπίτι μου» πρόσθεσε.
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