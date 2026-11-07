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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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07.11.2026 10:59

Κ. Τσουκαλάς: Το άρθρο 23 αποσύρθηκε, η πολιτική ευθύνη όμως παραμένει

07.11.2026 10:59
tsoukalas

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Ο Κώστας Τσουκαλάς σε άρθρο του στο «Καρφί» κατακρίνει την κυβέρνηση πώς δεν βάζει κανόνες στα funds κι αντιθέτως περνά από την πίσω πόρτα πρόσθετες διευκολύνσεις υπέρ τους.

«Αυτό ακριβώς ανέδειξε η υπόθεση του άρθρου 23. Κάτω από τον τίτλο της προστασίας των οφειλετών, επιχειρήθηκε μια σοβαρή μεταβολή εις βάρος τους: η ιδιωτική σύμβαση ρύθμισης να αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου, ανοίγοντας ταχύτερα τον δρόμο προς την αναγκαστική εκτέλεση, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η έκδοση διαταγής πληρωμής και η δικαστική κρίση» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Προσθέτει πως επέλεξε να ενισχύσει τη θέση του ισχυρού κι οχι του αδύναμου δανειολήπτη, αλλά «πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη. Το ΠΑΣΟΚ εντόπισε την πρόβλεψη, εξήγησε τις συνέπειές της και ο Νίκος Ανδρουλάκης απαίτησε την άμεση απόσυρσή της. Οι αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ και των δικηγορικών συλλόγων οδήγησαν στην άτακτη υποχώρηση».

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι η απόσυρση του άρθρου αφήνει ανοιχτό το ζήτημα της ευθύνης. «Ποιος συνέταξε αυτή την πρόβλεψη; Ποιος την αξιολόγησε και ποιος έδωσε την πολιτική έγκριση να κατατεθεί; Ο κ. Πιερρακάκης και ο Πρωθυπουργός οφείλουν συγκεκριμένες απαντήσεις», επισημαίνει .

Τονίζει ότι για το ΠΑΣΟΚ η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους απαιτεί συνολικό σχέδιο με προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, μακροχρόνιες βιώσιμες ρυθμίσεις, πραγματικές 120 δόσεις για χρέη προς το Δημόσιο και δυνατότητα του δανειολήπτη να καταθέτει πρόταση πριν από την εξαγορά του δανείου του από fund.

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