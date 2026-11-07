search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.11.2026 13:13
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.11.2026 10:49

Βullying: Το «αόρατο» σημάδι στην τάξη και η σιωπή που σπάει στα ελληνικά σχολεία

07.11.2026 10:49
bullying

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρίσκεται ξανά το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού (bullying) με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά της Βίας και του Εκφοβισμού.

Όπως μαρτυρούν τα στοιχεία δεν πρόκειται πλέον για μεμονωμένα περιστατικά στα προαύλια, αλλά για μια σύνθετη κοινωνική απειλή που μετατοπίζεται ραγδαία στον ψηφιακό κόσμο, δοκιμάζοντας τις αντοχές της εκπαιδευτικής κοινότητας και των οικογενειών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με πρόσφατες εκθέσεις της UNESCO και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), η βία μεταξύ ανηλίκων λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις.

• Παγκόσμιος Χάρτης: Σχεδόν 1 στα 3 παιδιά παγκοσμίως (32%) αναφέρει ότι έχει υποστεί σωματικό ή ψυχολογικό εκφοβισμό από συμμαθητές του τουλάιστον μία φορά μέσα στον τελευταίο μήνα.

• Η Έξαρση του Cyberbullying: Πρόσφατη έρευνα του WHO σε 44 χώρες καταγράφει ότι 1 στους 6 εφήβους έρχεται αντιμέτωπος με τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Η διαρκής πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει μετατρέψει το bullying σε μια απειλή που δεν σταματά μετά το χτύπημα του κουδουνιού, αλλά συνεχίζεται 24 ώρες το 24ωρο μέσα

• Στο ίδιο το δωμάτιο του παιδιού.

Η ακτινογραφία του φαινομένου στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, τα στατιστικά στοιχεία αποτυπώνουν μια εξίσου σκληρή πραγματικότητα, με τις καταγγελίες να παρουσιάζουν γεωμετρική πρόοδο.

• Συχνότητα: Πανελλαδικές έρευνες από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δείχνουν ότι το 35,5% των μαθητών στη χώρα μας έχει πέσει θύμα εκφοβισμού σε κάποια φάση της σχολικής του ζωής.

• Μορφές Βίας: Η λεκτική βία και τα κακόβουλα πειράγματα (19,8%) παραμένουν στην κορυφή, ακολουθούμενα από τη σκόπιμη διάδοση ψευδών φημών (18,8%), τον κοινωνικό αποκλεισμό (13,1%) και τη σωματική κακοποίηση (4,5%).

• Ψηφιακός Εκφοβισμός: Οι επίσημοι φορείς υποστήριξης (όπως το Help-line.gr) κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καταγράφοντας κατακόρυφη αύξηση στις αναφορές για cyberbullying, με κύριες μορφές τη διαπόμπευση μέσω chat groups και την παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο και η πλατφόρμα Stop-Bullying

Η έξαρση των περιστατικών οδήγησε την ελληνική πολιτεία στη λήψη δραστικών μέτρων, θεσπίζοντας ένα αυστηρό πλαίσιο διαχείρισης και καταγραφής.

Μέσω της κρατικής πλατφόρμας stop-bullying.gov.gr, μαθητές και γονείς έχουν πλέον τη δυνατότητα να υποβάλλουν επώνυμες καταγγελίες.

Επιπλέον, σε εφαρμογή του Νόμου 5029/2023, σε κάθε σχολείο λειτουργεί διμελής ομάδα (Διευθυντής και ένας εκπαιδευτικός) για την άμεση υποδοχή των περιστατικών. Παράλληλα, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υποστηρίζονται από τετραμελείς επιστημονικές ομάδες με τη συμμετοχή ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.

Νομικές Κυρώσεις και Ποινικές Ευθύνες

Η παραβατικότητα εντός της σχολικής κοινότητας δεν αντιμετωπίζεται πλέον αποκλειστικά ως παιδαγωγικό παράπτωμα, καθώς οι νομικές συνέπειες είναι πλέον σαφείς και αυστηρές.

1. Παιδαγωγικά Μέτρα εντός Σχολείου

Ο νέος κανονισμός λειτουργίας των σχολείων προβλέπει αυστηροποίηση των ποινών με στόχο την προστασία των θυμάτων:

• Αποβολές: Δυνατότητα απομάκρυνσης από τα μαθήματα από 1 έως 5 ημέρες.

• Αλλαγή Σχολικού Περιβάλλοντος: Οριστική μεταφορά του θύτη σε άλλη σχολική μονάδα για σοβαρά ή κατ’ εξακολούθηση περιστατικά βίας.

• Αστική Ευθύνη: Υποχρέωση των γονέων για την πλήρη αποκατάσταση τυχόν υλικών ζημιών που προκλήθηκαν στο σχολείο.

2. Ποινικές Συνέπειες (Ποινικός Κώδικας)

Ανάλογα με την ηλικία του δράστη (άνω των 12 ετών για αναμορφωτικά μέτρα και άνω των 15 ετών για ποινικό σωφρονισμό), οι πράξεις εκφοβισμού στοιχειοθετούν σοβαρά αδικήματα:

• Σωματική Βλάβη & Απειλή: Δίωξη για άσκηση φυσικής βίας ή ψυχολογικού εξαναγκασμού.

• Συκοφαντική Δυσφήμιση: Ποινική αξιολόγηση της σκόπιμης προσβολής της προσωπικότητας ενός μαθητή.

• Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων: Η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση ή διαπόμπευση συμμαθητών στο διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεσή τους επιφέρει βαρύτατες κυρώσεις (Ν. 2472/1997).

• Ευθύνη Γονέων: Οι κηδεμόνες των ανήλικων δραστών διώκονται ποινικά για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου (Άρθρο 360 ΠΚ), ενώ βρίσκονται αντιμέτωποι και με αστικές αγωγές για την καταβολή αποζημιώσεων λόγω ηθικής βλάβης.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι ο σχολικός εκφοβισμός δεν αποτελεί μια «φάση της εφηβείας», αλλά μια μορφή βίας με μακροχρόνιες ψυχικές συνέπειες. Η αντιμετώπισή του απαιτεί τη μετάβαση από την απλή ευαισθητοποίηση στην ενεργό δράση. Η σιωπή των θυμάτων αλλά και των παρατηρητών πρέπει να σπάσει, ώστε κανένα παιδί να μην αισθάνεται απειλή την ώρα που κάθεται στο θρανίο.

Διαβάστε επίσης:

«Παιδική Χαρά»: «Του είπα είναι πλεκτάνη και απάντησε “ή θα το δεχτείς ή δεν θα πάρεις τίποτα”» αποκαλύπτει πατέρας που εξαπατήθηκε από τον Φιρινίδη (Video)

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Τα 100.000 ευρώ στη θυρίδα, το μυστήριο με το διαβατήριο και τα ταξίδια στην Αλβανία (Video)

Στατικός μοντελισμός: Σε εξέλιξη η 45η Πανελλήνια Έκθεση-Διαγωνισμός Μοντελισμού της IPMS Hellas στο Περιστέρι (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Pavlos Marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Μαρινάκης προς Α. Τσίπρα: «Την επόμενη φορά που θα ταξιδέψετε στο εξωτερικό, κάντε μια διαφορετική σύγκριση. Τι χώρα παραδώσατε το 2019 και πώς είναι η Ελλάδα σήμερα»

kontra_new
MEDIA

60+: Η νέα εκπομπή στο Κόντρα για τους συνταξιούχους και όχι μόνο

stephen miller
ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο νέος προσωπάρχης Στίβεν Μίλερ, αρχιτέκτονας της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ – Πώς και γιατί «θυσίασε» την Σούζι Γουάιλς (Video)

skorda-new
LIFESTYLE

Σκορδά για τον γάμο της: Μέχρι το καλοκαίρι, να κάνουμε και τον σταυρό μας…»

abeille-marengo-kalodio-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς θα «ξεμπλέξει» το καλώδιο – Οι γαλλικές επαφές και το παιχνίδι με «ενημέρωση» ή «άδεια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ypex_0211_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H Αθήνα απαντά στην τουρκική NAVTEX: Οι έρευνες του γαλλικού σκάφους θα προχωρήσουν, το διεθνές δίκαιο είναι σαφές - Δεν δώσαμε άδεια, λέει η Άγκυρα

noutela-1
CUCINA POVERA

Πανεύκολη μους νουτέλα με 2 υλικά

opados-oaka
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οπαδός του Παναθηναϊκού πήδηξε στην τάφρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Video)

toumpa
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος γύρος κινητοποιήσεων για το ηλικιωμένο ζευγάρι στην Κάτω Τούμπα - Απορρίφθηκε το αίτημα να ανασταλεί η έξωση

powerball
ΚΟΣΜΟΣ

Powerball: Υπερτυχερός κέρδισε 847 εκατ. δολάρια - Πόσα θα του μείνουν μετά τους φόρους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.11.2026 13:13
Pavlos Marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Μαρινάκης προς Α. Τσίπρα: «Την επόμενη φορά που θα ταξιδέψετε στο εξωτερικό, κάντε μια διαφορετική σύγκριση. Τι χώρα παραδώσατε το 2019 και πώς είναι η Ελλάδα σήμερα»

kontra_new
MEDIA

60+: Η νέα εκπομπή στο Κόντρα για τους συνταξιούχους και όχι μόνο

stephen miller
ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο νέος προσωπάρχης Στίβεν Μίλερ, αρχιτέκτονας της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ – Πώς και γιατί «θυσίασε» την Σούζι Γουάιλς (Video)

1 / 3