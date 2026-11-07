Η Σελίν Ντιόν διασκέδασε σε συναυλία των Metallica στο Λας Βέγκας (Video)

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Την ευκαιρία να απολαύσει από κοντά τους Metallica είχε η Σελίν Ντιόν, η οποία βρέθηκε σε συναυλία του συγκροτήματος στο Λας Βέγκας και διασκέδασε με τη μουσική τους.

Η Καναδή σταρ παρακολούθησε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου ζωντανή εμφάνιση του συγκροτήματος στο πλαίσιο του «Life Burns Faster» και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της.

Σε βίντεο που κατέγραψαν θεατές και δημοσιεύτηκαν στα social media, η 58χρονη τραγουδίστρια φαίνεται να σηκώνεται από τη θέση της σε ιδιωτική σουίτα και να κάνει πως παίζει air bass, μιμούμενη τις κινήσεις του μπασίστα των Metallica, Ρόμπερτ Τρουχίγιο. Με τα χέρια της ακολουθεί τις κινήσεις του μουσικού, ο οποίος εμφανίζεται στη σκηνή μαζί με τον κιθαρίστα Κερκ Χάμετ.

Η στιγμή καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου μουσικού αυτοσχεδιασμού των δύο μουσικών, γνωστού ως «Kirk and Rob Doodle», στον οποίο ο Χάμετ και ο Τρουχίγιο έχουν την ευκαιρία να παίξουν μαζί.

Σύμφωνα με την καταγεγραμμένη λίστα τραγουδιών της συναυλίας της 5ης Νοεμβρίου, το συγκεκριμένο μέρος περιλάμβανε τα κομμάτια «Motown Yo Town» και «Copenhagen».

Η Ντιόν δεν ήταν η μόνη γνωστή προσωπικότητα που παρακολούθησε τη συναυλία. Στην ίδια σουίτα φέρεται να βρισκόταν και ο κιθαρίστας των Guns N’ Roses, Σλας, ενώ ανάμεσα στους μουσικούς που εθεάθησαν στον χώρο ήταν και μέλη των No Doubt.

🎸 Céline Dion était hier soir à la Sphere de Las Vegas pour le concert de Metallica🤘 dans une ambiance électrique 🔥 #CelineDion https://t.co/8kgz1lmdlw — NewsCelineDion (@NewsDion) November 6, 2026

Τον Φεβρουάριο, η πέντε φορές βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα είχε παρουσιάσει μερικά από τα αγαπημένα τραγούδια της προσωπικής της playlist, στην οποία συμπεριέλαβε και το «Until It Sleeps» των Metallica, που κυκλοφόρησε το 1996.

«Ο Έντι, ένας από τους δίδυμους γιους μου, έχει ως αγαπημένο συγκρότημα τους Metallica» είχε πει σε εκείνο το βίντεο, προτού επιχειρήσει με ενθουσιασμό να μιμηθεί τον τραγουδιστή του συγκροτήματος, Τζέιμς Χέτφιλντ.

Η εμφάνισή της στη Sphere έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για την ίδια, καθώς τον Σεπτέμβριο επέστρεψε στις συναυλίες, έπειτα από έξι χρόνια απουσίας.

Η εμφάνισή της στη σκηνή του Παρισιού αποτέλεσε σημαντικό σταθμό μετά την ανακοίνωση, το 2022, ότι διαγνώστηκε με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που είχε επηρεάσει την ικανότητά της να εμφανίζεται ζωντανά.

Τον Οκτώβριο ολοκλήρωσε το πρώτο σκέλος των εμφανίσεών της στη γαλλική πρωτεύουσα.

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