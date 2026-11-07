Μπάρμπα: «Πλησιάζω τα 60, δεν γίνεται να είσαι πάντα όμορφος» – Τι της είπαν στον δρόμο και στενοχωρήθηκε (Video)

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Τη Βάνα Μπάρμπα υποδέχθηκε ο Φάνης Λαμπρόπουλος στη late night εκπομπή του στον ΣΚΑΪ το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου.

Η γνωστή ηθοποιός στάθηκε στην κριτική που δέχονταν οι όμορφες ηθοποιοί στο πέρασμα των χρόνων, στο σχόλιο που δέχθηκε από δύο κυρίες και τη στενοχώρησε και στον τίτλο που της έχουν αποδώσει ως sex symbol.

«Νιώθω ελεύθερη»

«Συνήθως αυτό που μετρά είναι η εικόνα. Στο παγκόσμιο στερέωμα οι γυναίκες που ήταν όμορφες, θεωρούνταν κακές ή μέτριες ηθοποιοί. Ήταν τόσο έντονη η παρουσία της εικόνας, που το άλλο πήγαινε σε δεύτερο πλάνο. Εγώ τώρα σε αυτήν την ηλικία που είμαι, νιώθω ελεύθερη και είναι αυτό που με κάνει να παίζω πιο αληθινά, όπως λένε. Νιώθω ελεύθερη πια και έχω καταφέρει να τα βρω με τον χρόνο.

Παρόλο που σήμερα με σταμάτησαν δύο κυρίες και με στενοχώρησαν. Μου είπαν να βάλω στο πρόσωπό μου ενυδάτωση και της είπα ότι πλησιάζω τα 60 και αν θέλει να με δει με πλαστικές. Μεγαλώνουμε. Όχι μόνο εσείς, αλλά και εγώ. Σε εμάς δεν επιτρέπουν να μεγαλώνουμε. Το μεγάλωμα είναι φυσική εξέλιξη. Δεν γίνεται να είσαι πάντα όμορφος», δήλωσε η Βάνα Μπάρμπα.

«Το στέμμα του sex symbol δεν δίνεται»

Τι είπε για τον τίτλο του sex symbol: «Το στέμμα δεν δίνεται. Όποια μπορεί να το πάρει, θα το πάρει μόνη της. Και εγώ θα την καμαρώσω, θα της αξίζει και θα είμαι και εγώ περήφανη μαζί της. Δεν δίνεται. Όποια μπορεί, το παίρνει αυτούσια».

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