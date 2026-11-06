Ο Λιούις Χάμιλτον αναζητά πολυτελή κατοικία στο Λος Άντζελες για χάρη της Κιμ Καρντάσιαν

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Το ενδεχόμενο να αποκτήσει δική του κατοικία στο Λος Άντζελες φέρεται να εξετάζει ο Λιούις Χάμιλτον, καθώς η σχέση του με την Κιμ Καρντάσιαν φαίνεται να αποκτά ολοένα πιο σταθερές βάσεις. Ο Βρετανός πιλότος της Formula 1, που έχει κατακτήσει επτά φορές τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή, αναζητά τρόπο να περιορίσει την απόσταση που τον χωρίζει από την επιχειρηματία, η οποία ζει στην αμερικανική μεγαλούπολη.

Αν και η μόνιμη κατοικία του βρίσκεται στο Μονακό, ο Χάμιλτον φέρεται να έχει ξεκινήσει επαφές με μεσίτες για την εξεύρεση πολυτελούς έπαυλης στην Καλιφόρνια. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει καταλήξει αν τον ενδιαφέρει περισσότερο η αγορά ή η ενοικίαση ακινήτου, ενώ στις περιοχές που έχει ξεχωρίσει συγκαταλέγονται το Μαλιμπού, οι λόφοι του Χόλιγουντ και το Πασίφικ Παλισέιντς.

Στο Λος Άντζελες βρίσκεται η βάση της Καρντάσιαν, η οποία ζει εκεί με τα τέσσερα παιδιά της από τον γάμο της με τον Κάνιε Γουέστ. Μια κατοικία στην περιοχή θα έδινε στον Χάμιλτον τη δυνατότητα να περνά περισσότερο χρόνο μαζί της, κυρίως στα διαστήματα που δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αυτή τη στιγμή, οι δύο τους χωρίζονται από περισσότερα από 9.600 χιλιόμετρα.

Lewis Hamilton is house-hunting in LA to be closer to Kim Kardashian and her four children as he plans to spend the F1 off-season near his girlfriend https://t.co/DIq7jdQOt5 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 6, 2026

Την ίδια ώρα, άτομα από το περιβάλλον του ζευγαριού υποστηρίζουν ότι ο Χάμιλτον είναι ενθουσιασμένος με την εξέλιξη της προσωπικής του ζωής. «Είναι εντυπωσιασμένος από το πόσο φυσικά έχει αναπτυχθεί η σχέση του με την Κιμ και από το πώς καταφέρνουν να βρίσκουν χρόνο ο ένας για τον άλλον, παρά τα εξαιρετικά απαιτητικά προγράμματά τους», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι σχετικές πηγές.

Το ειδύλλιο έχει γίνει αντικείμενο σχολιασμού και στον φιλικό κύκλο της επιχειρηματία. Μάλιστα, κάποιοι φίλοι της Καρντάσιαν φέρονται να την αποκαλούν χαριτολογώντας «Λαίδη Κιμ», λόγω της σχέσης της με τον Χάμιλτον, ο οποίος φέρει τον τίτλο του σερ.

Από την πλευρά της, η Καρντάσιαν έδωσε πρόσφατα μια «γεύση» από την προσωπική της ευτυχία μέσα από το ριάλιτι «The Kardashians». Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η ίδια μίλησε για τα χαρακτηριστικά που αναζητούσε στον ιδανικό σύντροφο, αποκαλύπτοντας ότι είχε φτιάξει μια λίστα με περισσότερες από 50 προϋποθέσεις και αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο άνδρας που βρίσκεται πλέον στη ζωή της ανταποκρίνεται σε όλα όσα αναζητούσε.

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