«Χρόνια πολλά, υπουργέ μου καλέ» – Ο Γιώργος Τσαλίκης ευχήθηκε από κοντά στον Άδωνι Γεωργιάδη για τα γενέθλιά του (Video)

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Μια απρόσμενη συνάντηση με τον Άδωνι Γωργιάδη στο υπουργείο Υγείας είχε ο Γιώργος Τσαλίκης, το μεσημέρι της Παρασκευής, με τον τραγουδιστή να εύχεται από κοντά στον υπουργό Υγείας για τα 54α γενέθλιά του.

Ο Γιώργος Τσαλίκης δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αναφερθεί στη μακροχρόνια φιλία που τους συνδέει, επισημαίνοντας ότι η σχέση τους δεν επηρεάζεται από πολιτικές διαφορές.

Θέλησε, δε, να τον ευχαριστήσει δημόσια για την υποστήριξη που -όπως είπε- του παρείχε ο υπουργός, όταν ο ίδιος ζήτησε τη βοήθειά του σε μια δύσκολη υπόθεση.

«Είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, ανεξαρτήτως πολιτικής, αλλά όταν χρειάστηκε και όποτε χρειάστηκε ήσουν δίπλα μας. Οπότε θέλω να σου πω χρόνια πολλά, υπουργέ μου καλέ. Και να πω σε ευχαριστώ γιατί πρώτη φορά ζήτησα κάτι για μια οικογένεια με τεράστιο θέμα και μπήκες μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Τσαλίκης, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να απαντά: «Είναι το καθήκον μας και η δουλειά μας».

Ο υπουργός Υγείας δημοσιοποίησε, μάλιστα, την εν λόγω συνάντηση στο Χ, σημειώνοντας: «Τυχαία βρέθηκε ο φίλος μου Γιώργος Τσαλίκης στο Υπουργείο Υγείας για θέμα του Υπουργείου και μου ευχήθηκε Χρόνια Πολλά! Ευχαριστώ Γιώργο μου».

Τυχαία βρέθηκε ο φίλος μου @tsalikisgiorgos στο Υπουργείο Υγείας για θέμα του Υπουργείου και μου ευχήθηκε Χρόνια Πολλά! Ευχαριστώ Γιώργο μου https://t.co/BMMjdDFc3O November 6, 2026

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