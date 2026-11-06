Bloomberg: ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία – Στο προσκήνιο τα πυρηνικά

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Οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε μια πιθανή σημαντική εξέλιξη στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς η Τεχεράνη δείχνει προθυμία να συζητήσει ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό της πρόγραμμα —θέματα που προηγουμένως ήταν εκτός συζήτησης— σύμφωνα με διπλωμάτη που γνωρίζει τις λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων, τον οποίο επικαλείται το Bloomberg.

Μια ενδεχόμενη παραχώρηση θα μπορούσε να δώσει νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις, που παραμένουν στάσιμες μετά την κατάρρευση της προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας του Ιουνίου.

Επικοινωνία Τραμπ με το Κατάρ για τον πόλεμο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε πρόσφατα τηλεφωνική επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, για την αποκλιμάκωση της έντασης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του εμίρη την Παρασκευή, συζητήθηκαν οι προσπάθειες του Κατάρ να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών και να εξασφαλίσει μια συνολική συμφωνία.

Η επικοινωνία θεωρείται ένδειξη της επιθυμίας του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο, ο οποίος συνέβαλε στη συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών από τους Δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τα εμπόδια στη συμφωνία

Ο πόλεμος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, με επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, υπό τον Τραμπ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ενώ η σύγκρουση προκάλεσε άνοδο των τιμών της ενέργειας και του παγκόσμιου πληθωρισμού.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα, με το Ιράν να απαιτεί, μεταξύ άλλων, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών του.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι βασικός στόχος του πολέμου είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Ωστόσο, ελάχιστα είναι γνωστά για την έκταση των πυρηνικών δραστηριοτήτων της χώρας μετά την έναρξη της σύγκρουσης.

Η Τεχεράνη επιμένει ότι το πρόγραμμά της έχει αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς, ενώ μια δέσμευση για μεγαλύτερη διαφάνεια θα μπορούσε να διευκολύνει την ειρηνευτική διαδικασία. Reuters και New York Times είχαν ήδη μεταδώσει πληροφορίες για την προθυμία του Ιράν να συμβιβαστεί στο πυρηνικό ζήτημα.

Εκλογές στις ΗΠΑ και πτώση της τιμής του πετρελαίου

Πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης, αξιωματούχοι του Κατάρ πραγματοποιούσαν συνεχείς επαφές μεταξύ Ντόχα και Τεχεράνης, επιδιώκοντας να οριστικοποιήσουν πιθανή συμφωνία.

Οι Δημοκρατικοί επικράτησαν συντριπτικά και απέκτησαν τον έλεγχο του Κογκρέσου, με την αντίθεση των Αμερικανών στον πόλεμο και τις επιπτώσεις του στις τιμές της βενζίνης να αποτελούν έναν από τους παράγοντες της ήττας των Ρεπουμπλικανών.

Μετά τις εκλογές, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει άμεσα νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, οδηγώντας σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου. Το Μπρεντ υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι το εκλογικό αποτέλεσμα περιορίζει την πιθανότητα επιστροφής σε γενικευμένες εχθροπραξίες, με τις οποίες ο Τραμπ είχε επανειλημμένα απειλήσει πριν από την ψηφοφορία.

Διπλωματικές επαφές του Ιράν με επτά χώρες και τη Ρωσία

Την Πέμπτη, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί συζήτησε τηλεφωνικά με τους ομολόγους του στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ τις «προσπάθειες για την εδραίωση της σταθερότητας στην περιοχή», σύμφωνα με ανακοίνωση στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram.

Επικοινώνησε επίσης με τους υπουργούς Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Τουρκίας, του Κουβέιτ, της Κύπρου και της Ιορδανίας.

Παράλληλα, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, συναντήθηκε στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία.

Όπως μετέδωσε η κρατική ιρανική ραδιοτηλεόραση IRIB, ο Ρεζαΐ παρέδωσε στον Πούτιν μήνυμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

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