Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Γιατί ο Τραμπ δεν αμφισβήτησε τα αποτελέσματα – Ο ρόλος «insiders» του Λευκού Οίκου

Takeaways by to pontiki AI Ο πρώην βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ, Άντριου Γουάισμαν, ανέφερε τρεις λόγους για τους οποίους ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών.

Σύμφωνα με τον Γουάισμαν, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, ηγετικά στελέχη του κρατικού μηχανισμού αντέδρασαν ενεργά στις προσπάθειες υπονόμευσης της δημοκρατικής διαδικασίας.

Ορισμένα μέλη της νομικής ομάδας του Τραμπ κατά τις πρόσφατες εκλογές εξέφρασαν έμμεσα τη διαφωνία τους, υποδηλώνοντας στα δικαστήρια ότι οι νομικές ενέργειες δεν είχαν πραγματική βάση.

Ο γενικός εισαγγελέας Τζον Σάουερ υπέβαλε υπόμνημα στο Ανώτατο Δικαστήριο το οποίο, σύμφωνα με τον Γουάισμαν, περιείχε έντονες επιφυλάξεις για την εγκυρότητα των ισχυρισμών περί εκλογικής νοθείας.

Αντίθετα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς χαρακτηρίστηκε από τον Γουάισμαν ως απόλυτα αφοσιωμένος στον Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις επικρίσεις για τους χειρισμούς του σε προηγούμενες νομικές υποθέσεις.

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Ως γνωστόν, οι Ρεπουμπλικάνοι και προσωπικά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέστησαν παταγώδη ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Επίσης, ως γνωστόν, ο Τραμπ, παρότι είχε εκνευριστεί σφόδρα που δεν πέρασε νόμος του για αλλαγή των κανόνων στις εκλογές και παρότι είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα έθετε ζητήματα νοθείας, δεν αμφισβήτησε τα αποτελέσματα. Και το ερώτημα είναι, γιατί;

Ο πρώην βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ Άντριου Γουάισμαν αναφέρει ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις λόγοι για τους οποίους ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν προσπάθησε να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, οι οποίες έδιωξαν τους Ρεπουμπλικάνους από την εξουσία εν μέσω μιας έκρηξης οργής των ψηφοφόρων. Και ένας από αυτούς τους λόγους προήλθε απευθείας από το εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ.

«Στην κυβέρνηση “Τραμπ 1.0” υπήρχαν άτομα εντός του Λευκού Οίκου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του FBI και της κοινότητας πληροφοριών που αντιδρούσαν στις επιθέσεις του Τραμπ κατά της δημοκρατίας το 2021», δήλωσε ο Γουάισμαν σε podcast. Η κυβέρνηση «Τραμπ 2.0», είπε, μοιάζει περισσότερο με ένα επιστημονικό πείραμα για το τι συμβαίνει όταν τα μόνα κριτήρια πρόσληψης είναι η πίστη και η ανικανότητα. Στην πρώτη κυβέρνηση του Τραμπ, όμως, ο Γουάισμαν ανέφερε ότι οι στρατιωτικοί και άλλοι ηγέτες κατέστησαν σαφές ότι δεν ήταν διατεθειμένοι να κάνουν οτιδήποτε για να τον διατηρήσουν στην εξουσία. Φέτος, ωστόσο, ορισμένα μέλη της νομικής ομάδας του Τραμπ αντέδρασαν λιγότερο ανοιχτά, υποδηλώνοντας διακριτικά στους δικαστές και τα δικαστήρια ότι οι νομικές ενέργειες του Τραμπ για να υπονομεύσει την εκλογική διαδικασία δεν είχαν καμία βάση.

«Υπήρχαν ενδείξεις ότι ορισμένοι εντός της κυβέρνησης δεν συμφωνούσαν με την κατάσταση», είπε ο Γουάισμαν. «Ο γενικός εισαγγελέας, όταν κατέθεσε υπόμνημα στο Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με τον κατάλογο των 20.000 ψηφοδελτίων της Καλιφόρνιας που έπρεπε να ακυρωθούν, προφανώς δεν είχε αρκετή επιρροή ή εξουσία για να πει στον Λευκό Οίκο “δεν θα το κάνουμε αυτό” ή “όχι, αλλιώς παραιτούμαι”. Όμως, όταν διαβάζεις το υπόμνημα του γενικού εισαγγελέα Τζον Σάουερ, δεν έχω διαβάσει ποτέ υπόμνημα που να υποδηλώνει τόσο ξεκάθαρα όσο αυτό ότι πρόκειται για μια αίτηση γεμάτη μ@@@κίες».

«Διαβάζεται ως εξής: στο γραφείο μας έχει αναφερθεί ότι υπάρχει αυτός ο κατάλογος και μας έχουν πει ότι θεωρείται ακριβής με βάση πληροφορίες που, τη στιγμή που τον εξέτασαν, ενδέχεται να δικαιολογούν μια επανεξέταση», είπε ο Γουάισμαν. «Εννοώ, ο κόσμος έκανε αστεία γι’ αυτό. Δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορούσες να βάλεις περισσότερες επιφυλάξεις σε αυτό. Δεν είναι έτσι που ξεκινάς μια υπόμνηση. Ο Σάουερ ουσιαστικά λέει: “Αυτό είναι μ@@@κίες, και απλώς είμαι αναγκασμένος να το κάνω”».

Μεταξύ των στελεχών που δεν συμφώνησαν με τα σχέδια του Τραμπ να ανατρέψει τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, ωστόσο, δεν συμπεριλαμβανόταν ο υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, ο πρώην συνήγορος υπεράσπισης του Τραμπ, τον οποίο ο πρόεδρος έφερε για να αντικαταστήσει την Παμ Μπόντι η οποία έπεσε σε δυσμένεια για τους χειρισμούς της στην υπόθεση Επστάιν και ουσιαστικά απολύθηκε από υπουργός.

«Όχι ο Τοντ Μπλανς. Είναι απόλυτα αφοσιωμένος, με τον πιο αηδιαστικό τρόπο», είπε ο Γουάισμαν, και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι αν υπήρχε κάποιος αξιωματούχος κατά το δεύτερο μισό της θητείας του Τραμπ που άξιζε να υποβληθεί σε διαδικασία μομφής, αυτός ήταν ο Μπλανς – ο οποίος υπηρετεί τον Τραμπ από τότε που απέτυχε να τον προστατεύσει από μια καταδίκη για «εξαγορά σιωπής» σχετικά με παράνομα ποσά που καταβλήθηκαν στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, με την οποία, όπως αποκαλύφθηκε, ο Τραμπ είχε αναπτύξει σχέση σε κάποια φάση.

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